Ostallgäuer Firma gerät ins Fadenkreuz von Betrügern. Überweisungen von 50.000 Euro werden gestoppt. Was die Polizei Gewerbetreibenden und Bankmitarbeitern rät.

18.08.2022 | Stand: 19:28 Uhr

Mehrere Versuche des sogenannten Cheftricks (Englisch: CEO-Fraud) hat es in den vergangenen Tagen im mittleren Ostallgäu gegeben. In einem Fall konnten Überweisungen in Höhe von 50.000 Euro von Konten eines mittelständischen Unternehmens auf fremde Konten gerade noch rückgängig gemacht werden. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten die Ermittlungen übernommen.

