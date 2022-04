Corona im Allgäu: Kaufbeuerer Arzt spricht im Interview von dramatischen Momenten und einer begründeten Hoffnung

Was hat sich während der Corona-Pandemie auf den Intensivstationen verändert – und wann war die Situation kritisch? Ein Arzt aus Kaufbeuren gibt Antworten.

26.04.2022 | Stand: 22:27 Uhr

Die Intensivstationen standen in den vergangenen beiden Jahren oft im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Wie ist man dort mit den ersten Corona-Toten umgegangen – und was hat sich im Laufe der Pandemie verändert? Das erläutert Dr. Marcus Koller, Ärztlicher Direktor des Kaufbeurer Klinikums.

Wie hat sich die Sterblichkeit im Laufe der Pandemie entwickelt?

Koller: Gerade in den ersten Wellen hatten wir viele Menschen, die an einer Corona-Pneumonie, also einer Lungenentzündung, verstorben sind. Damals ist ein neuartiges Virus auf eine noch nicht immunisierte Bevölkerung getroffen. Während dieser Phase ist die Hälfte der Patienten verstorben, die auf unserer Intensivstation künstlich beatmet werden mussten und hierfür im künstlichen Koma lagen.

Wie haben Sie als Arzt, aber auch die Pflegekräfte, diese Situation erlebt?

Koller: Das war für uns alle eine schwierige Situation, weil man weiß, dass die Hälfte aus dem künstlichen Koma nicht mehr erwachen wird. Das war in den ersten drei Wellen wirklich extrem. Dass viele am Ende nicht überlebt haben, war für das Personal sehr belastend.

Ende 2021 gab es nochmals mehr Corona-Tote

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Wie tödlich ist Corona in der Omikron-Welle noch?

Ende 2021 sind die Todeszahlen nochmals stark gestiegen. Woran lag das?

Koller: Damals war die Delta-Variante weit verbreitet, hier gab es sehr schwere Krankheitsverläufe. Ich kann mich an ein Wochenende erinnern, an dem es so viele Todesfälle gab, dass wir in der Pathologie nicht mehr genügend Kühlkammern hatten, um die vielen Verstorbenen unterzubringen. Damals haben uns Bestattungsunternehmen unterstützt, das war wirklich dramatisch.

In der fünften Welle haben sich Inzidenzen und Corona-Zahlen entkoppelt

Wie haben sich die Todeszahlen auf den Stationen entwickelt?

Koller: Die ersten vier Wellen waren auch in Todeszahlen spürbar. In der fünften Welle haben sich die Inzidenzwerte und die Todeszahlen voneinander entkoppelt. Wir haben so hohe Inzidenzen wie noch nie, die Lage in den Krankenhäusern hat sich aber erheblich entspannt. Wir haben deutlich weniger Patienten auf der Intensivstation gesehen und auch viel weniger Todesfälle.

Lesen Sie dazu auch: Klinik-Chefin gibt Einblick in die Corona-Lage des Lindenberger Krankenhauses

Woran liegt das?

Einmal ist die Bevölkerung entweder durch eine Impfung immunisiert oder hat durch eine Infektion eine Immunabwehr aufgebaut. Und Omikron verursacht einen weniger starken Krankheitsverlauf.

Wird Corona zur normalen Grippe?

Koller: Wenn man von der Omikronwelle ausgeht, ist die Entwicklung mit der Grippe vergleichbar. Es ist aber spekulativ, wie dieses Virus weiter mutiert, ob es eine Variante geben wird, die schwerere Verläufe verursacht. Die Sommermonate werden relativ entspannt, im Herbst wird die Zahl der Infektionen wieder steigen. Die Hoffnung, dass extreme Verläufe wie im ersten Jahr nicht mehr auftreten, ist aber begründet.

Lesen Sie dazu auch:

Warum Waal? Bis heute gibt es keine Antwort