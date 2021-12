Am Sonntagabend hat eine Mahnwache gegen die Corona-Regeln in Kaufbeuren die Polizei auf den Plan gerufen. Abstand hielten die Teilnehmer nicht.

13.12.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Rund 60 Menschen versammelten sich am Sonntagabend im Bereich der Spittelmühlkreuzung Kaufbeuren zu einer Mahnwache gegen die Corona-Impfung, so die Polizei. Angemeldet war die Protestaktion nicht. Auch hielten sich die Teilnehmer offenbar nicht an die Mindestabstände, berichtet die Polizei weiter.

Demo in Kaufbeuren: Polizisten lösen Versammlung auf

Beamte lösten die nicht erlaubte Versammlung auf. Die Teilnehmer verließen den Bereich um die Spittelmühlkreuzung.

Lesen Sie auch: