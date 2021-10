Kostenpflichtige Corona-Tests: Nicht jeder muss blechen

Schwangere, Kontaktpersonen und andere müssen für Tests auch nach dem 11. Oktober nicht zahlen. Hier kann man sich im Ostallgäu ab Montag noch testen lassen.

Nach dem Wochenende, zum 11. Oktober, sollen kostenlose Coronatests eigentlich der Vergangenheit angehören. Die vom öffentlichen Gesundheitsdienst eingerichteten lokalen Testzentren in Neugablonz, Marktoberdorf und Füssen werden auch nach diesem Datum kostenlose Coronatests anbieten, das berichteten die Stadt Kaufbeuren und das Landratsamt Ostallgäu am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Diese kostenlosen Tests sind jedoch nach den Vorgaben der Staatsregierung auf den vulnerablen Personenkreis begrenzt. Hierzu zählen beispielsweise Personen, die nachweislich aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, Schwangere und Stillende sowie Kinder bis 12 Jahren und bis zum 30. November auch Jugendliche bis 18 Jahren sowie Studierende.

Kostenlose Corona-Tests im Allgäu: Für viele Bürger auch noch nach dem 11. Oktober möglich

Zudem besteht das kostenfreie Angebot auch für Beschäftigte sowie Besucher und Besucherinnen von Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, sofern die jeweilige Einrichtung selbst keine Tests anbietet. Kostenlose Testungen gibt es weiterhin für Personen, die vom Gesundheitsamt zur Testung aufgefordert werden, wie z. B. Kontaktpersonen oder Leute, die PCR-Bestätigungstestungen durchführen lassen müssen. Öffnungszeiten und Adressen der Testzentren im Allgäu

In den lokalen Testzentren dürfen jedoch ab dem 11. Oktober keine kostenpflichtigen Tests durchgeführt werden. Personen, die nicht zum beschriebenen Personenkreis gehören, können Tests dann nur noch in entsprechenden Apotheken und in den privaten Testzentren bekommen. Zu den Kosten solcher Tests können die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu aber keine Aussage treffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums soll das dem freien Markt überlassen werden. Das verlangen Testzentren in der Region ab Montag für einen Test.

Hier kann man sich in und um Kaufbeuren, Marktoberdorf und Buchloe ab nächster Woche noch testen lassen:

Kaufbeuren: Apotheke im Buron-Center , Gutenberg-Apotheke , Stadt-Apotheke, Testzentrum Kaufbeuren, Roundhouse , Heinle Baudienstleistungen GmbH

Apotheke im Buron-Center , Gutenberg-Apotheke , Stadt-Apotheke, Testzentrum Kaufbeuren, Roundhouse , Heinle Baudienstleistungen GmbH Buchloe: Marien-Apotheke, Stadt-Apotheke, Testzentrum Buchloe

Marien-Apotheke, Stadt-Apotheke, Testzentrum Buchloe Germaringen: St.-Wendel-Apotheke

St.-Wendel-Apotheke Friesenried: Gemeinde

Gemeinde Pforzen: Gemeinde

Gemeinde Westendorf: TSV Westendorf

TSV Westendorf Marktoberdorf : Hubertus-Apotheke, Testzentrum Marktoberdorf

: Hubertus-Apotheke, Testzentrum Marktoberdorf Biessenhofen : St. Georg-Apotheke

: St. Georg-Apotheke Obergünzburg : St. Martin-Apotheke

: St. Martin-Apotheke Ronsberg : Körperbalance Praxis - Sandra Hiltensberger

: Körperbalance Praxis - Sandra Hiltensberger Untrasried: Medcon

Quelle: Gesundheitsamt. Informationen zu den Öffnungszeiten und Anmeldemöglichkeiten im Internet auf den jeweiligen Seiten oder beim Landkreis Ostallgäu.

