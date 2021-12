Weil die Krankenhausampel in Bayern aktuell auf Warnstufe Rot steht, gelten im gesamten Freistaat scharfe Corona-Regeln. Das müssen Sie in Kaufbeuren wissen.

Von Allgäuer Zeitung

08.12.2021 | Stand: 15:36 Uhr

Corona-News aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu: In der Stadt Kaufbeuren gelten scharfe Corona-Regeln. Was gilt beim Friseurbesuch? Wo brauche ich einen Testnachweis? Wo gilt 2G? Alles was sie jetzt zu den Corona-Regeln in der Wertachstadt wissen müssen, ist hier zusammengefasst.