Kann Kaufbeuren erneut lockern? Wann jetzt welche Regeln gelten

Ab 1. Juni gibt es wieder neue Corona-Regeln in Kaufbeuren. Und schon am 5. Juni könnte erneut gelockert werden, wenn die Inzidenz niedrig bleibt.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

02.06.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 2. Juni: Außengastronomie ohne Termin-Buchung, Lockerung der Kontaktbeschränkungen, mehr Freiheiten: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kaufbeuren an Frohnleichnam ebenfalls unter 50, könnten ab Samstag (5. Juni) neue Lockerungen in Kraft treten. Wir informieren an dieser Stelle.