Corona treibt den Krankenstand in der Region hoch

Heftiger Anstieg der Fehltage in Kaufbeuren und im Ostallgäu wegen Corona: Die AOK bietet Betroffenen online Unterstützung bei Long-Covid.

31.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Einen deutlichen Anstieg der Krankmeldungen um fast ein Drittel (31 Prozent) meldet die AOK Bayern für die Monate Januar bis September 2022 gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres. „Vor allem bei Corona gingen die Krankenstände massiv nach oben“, sagt Bernd Ruppert, Direktor bei der AOK in Kaufbeuren-Ostallgäu. So zählte die Krankenkasse bayernweit in den ersten drei Quartalen bereits mehr als 421.000 nachgewiesene Corona-Fälle unter den bei ihr versicherten Berufstätigten. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es nur etwa 45.000.

