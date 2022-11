Da kommt Freude auf - drei Siege und ein wichtiger Punkt für die Kreisligisten

Mauerstetten verteidigt die Tabellenführung in der Kreisliga Allgäu Mitte. Oberbeuren bleibt ernsthafter Verfolger. BSK Neugablonz fertigt Memmingen ab.

15.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mauerstetten und Oberbeuren siegen beeindruckend weiter, der BSK schießt sich den Frust gegen ein Spitzenteam aus dem Leib und Stöttwang holt einen wichtigen Punkt für die Psyche. Nur Buchloe verliert erneut.

Vorletzte Chance in diesem Jahr vergeben

Der FC Buchloe hat bei Lautrach-Illerbeuren zwar nur 0:1 verloren, doch die Niederlage war wohl verdient. Damit bleibt der FCB im Tabellenkeller.

Keinen Zweikampf gescheut

Der SV Mauerstetten ist weiterhin Spitzenreiter in der Kreisliga Allgäu Mitte. Mit einem 5:1 schickte die Elf von Trainer Uwe Zenkner den TSV Kammlach nach Hause. Der Sieg war allerdings härter erkämpft, als das Ergebnis aussagt. Kammlach trat wie erwartet sehr kampfstark auf und ging in der ausgeglichen, körperbetonten Partie in Führung. Mit einem Doppelschlag durch Moritz Streit und Wiedemann drehte der SVM das Spiel. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Erst hatte der SVM Glück, dass ein Elfmeter für Kammlach nicht gegeben wurde, dafür flog in der nächsten Situation Stefan Moser wegen einer strittigen Notbremse vom Platz. Trainer Zenkner stimmte sein Team in der Pause auf eine intensive zweite Halbzeit ein, was auch den gewünschten Effekt hatte: Kein Zweikampf wurde verloren gegeben und Kammlach immer wieder unter Druck gesetzt. Dann gelang Streit ein Doppelschlag – das 4:1 per Elfmeter. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Eine Wahnsinnsleistung des SVM, anders kann man das Spiel nicht beschreiben. „Es macht Spaß, den Jungs zuzuschauen, und wir genießen alle den Moment an der Tabellenspitze“, sagte Patrick Schneck, Zweiter Abteilungsleiter des SVM, „Wie die Mannschaft sich heute präsentiert hat, wie sich alle für einander zerrissen haben, ist schon bemerkenswert. Jetzt wollen wir die Chance nutzen, als Spitzenreiter zu überwintern. Aber dennoch bleiben wir realistisch mit Blick auf die Rückrunde und werden sicher nicht abheben.“

Bester Auftritt in dieser Saison

Es war mit Abstand der beste Auftritt des BSK Olympia Neugablonz in der laufenden Saison der Kreisliga Mitte. 90 Minuten waren die Schmuckstädter präsent, hielten den Favoriten DJK SV Ost Memmingen in Schach und belohnten sich beim klaren 5:0-Erfolg mit drei Punkten. „Dass wir die Partie so begonnen haben, ist natürlich glücklich, aber nicht unverdient“, verweist Spielertrainer Mathias Franke auf die Anfangsviertelstunde. Denn zwischen der 12. und 18. Minute klingelte es im gegnerischen Kasten bereits dreimal. „Ich freue mich richtig für Dzhan Karabash und Eraldo Stafa. Beide arbeiten sehr eifrig im Training und haben sich nun mit Toren belohnt.“ Besonders den Auftritt von Karabash hebt der 31-Jährige hervor: „Nicht nur nach vorne hat er gearbeitet, sondern auch nach hinten.“ Youngster Stafa erzielte mit dem Kopf sein erstes Saisontor. Unterm Strich wolle Franke aber die Mannschaftsleistung hervorheben. Sportvorstand Antonio Mezzoprete war begeistert vom Auftritt: „Wir strahlen in der Defensive momentan eine Sicherheit aus. Alle Spieler und Trainer haben einen klasse Job gemacht. Sie geben alle mehr als 100 Prozent.“ Abwehrspieler Christoph Sax bringt es aus BSK-Sicht auf den Punkt: „Das war ein geiles Wochenende.“ Denn nicht nur die Erste hatte einen überzeugenden Auftritt gezeigt, auch das Team von Alex Lang und Eugen Erhart bleibt nach dem Sieg über die SpVgg Baisweil-Lauchdorf (1:0) in der A-Klasse in der Erfolgsspur. Während sich die Zweite in die Winterpause verabschiedet, steht dem BSK noch ein Spiel in diesem Jahr bevor. „Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns intensiv auf Oberbeuren vorzubereiten. Da haben wir noch eine Rechnung offen“, sagte Franke.

Oberbeuren gewinnt einfach weiter

Der TSV Oberbeuren bleibt im Erfolgsrausch – und nach dem 1:0-Sieg beim Bezirksliga-Absteiger TSV Mindelheim dem SV Mauerstetten auf den Fersen. Eine starke Leistung des TSV Oberbeuren.

Stöttwang kann auch aufholen

Beim SV Stöttwang grüßte bis zum Sonntagsspiel jede Woche immer das Murmeltier: Der SVS will sicher aus der Abwehr herausspielen, hat aber dennoch immer Gegentore und Pleiten kassiert: Auch beim SV Oberegg sah es zunächst so aus – denn Stöttwang lag zur Halbzeit 0:2 zurück. Doch der SVS gab sich dieses Mal nicht auf, spielte sich weiter Chancen heraus und erzielte den Anschlusstreffer. Auch danach spielte Stöttwang besonnen weiter nach vorne – und wurde mit dem Ausgleichstreffer belohnt. Und der SVS blieb dann bis zu Schluss (2:2) konzentriert. Trainer Thomas Spannenberger war deshalb stolz auf die Mannschaft, vor allem, weil sie trotz des Rückstandes weiter an sich geglaubt hat.