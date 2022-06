Dämpfer für die SG - Unentschieden gegen die HSG Isar-Loisach

Kaufbeuren/Neugablonz verliert nach Remis Punkte im Aufstiegskampf.

04.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Einen Dämpfer haben die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz es im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga bekommen. Beim Heimspiel gegen die HSG Isar-Loisach gab es nur ein 29:29 (13:13).

Es war alles angerichtet für ein spannendes Spiel. Sogar Niklas Klöck konnte überraschend mitwirken, sodass die SG im Angriff über mehr Durchschlagskraft verfügte. Doch keiner hatte mit dem Auftritt der beiden Unparteiischen gerechnet. Diese nahmen – vor allem in den Schlussminuten – massiv Einfluss auf die Partie.

Bis zur Pause ausgeglichen

Das Spiel begann, wie man es erwartet hatte. Beide Teams agierten auf Augenhöhe, wobei die Gäste bis zur 17. Minute mit vier Gelben Karten davon kamen. Die Kaufbeurer hingegen kassierten bis dahin schon drei Zeitstrafen bei zwei Verwarnungen. Trotzdem legten sie immer wieder einen Treffer vor. Patrick Spitschan sorgte vor der Pause für das 13:11. Doch eine herausgezauberte Zeitstrafe bescherte den Wertachstädtern eine weitere Unterzahl, und die HSG erzielte mit der Pausensirene den 13:13-Ausgleich.

Kaufbeuren dreht auf

Isar-Loisach kam besser in die zweite Halbzeit und erzielte den ersten Treffer. Doch die SG konterte, allerdings verstand sie es nicht, einen Vorsprung auszubauen. Erst mit einem 4-Tore-Lauf konnten sie sich in der 41. Minute mit 21:17 absetzen. Aber die hartnäckigen Gäste gaben nicht auf. In der 51. Minute stellte Christoph Dreher erneut den 4-Tore-Abstand zum 27:23 wieder her, da nahm der Gästecoach eine Auszeit. Er stellte die Abwehr um, und mit vier Toren in Folge egalisierte seine Mannschaft den Rückstand. Die letzten Minuten waren dann an Dramatik fast nicht mehr zu überbieten.

Die Schiedsrichter spielen mit

Ein absichtliches Fußspiel der Wolfratshausener wurde nicht geahndet. Überhaupt schienen Schrittfehler und Stürmerfoul an diesem Abend nicht die Kernkompetenz der Schiedsrichter zu sein. Statt der Überzahl kassierte die SG den Ausgleich zum 28:28. Florian Bartelt markierte in der 57. Spielminute den erneuten Führungstreffer für die SG. Beim Gegenangriff kassierte Jakub Mrklas eine merkwürdige Zeitstrafe (57:57) – da es seine dritte war, musste er nun zuschauen. Nur 13 Sekunden später tauchte der Gegenspieler von Niklas Klöck ab, aber statt der erwarteten 2-Minuten-Strafe wurde die Rote Karte gezogen. Auf der Tribüne herrschte blankes Entsetzen und Unverständnis. Mit einer 4-gegen-6-Unterzahl wollte die SG wenigstens den Sieg noch eintüten, wenn schon der direkte Vergleich aufgrund der Tordifferenz verloren wurde.

Nerven liegen blank

Lesen Sie auch

Handball SG Kaufbeuren/Neugablonz Am Ende im Spielrausch - SG Kaufbeuren auf dem Weg nach oben

Coach Dariusz Chryplewicz nahm eine halbe Minute vor Spielende seine Auszeit. Dann drohte es fast zu eskalieren. Nachdem das Kampfgericht drei Sekunden zu spät die Uhr angehalten hatte, protestierten die Gäste zurecht. Richtigerweise korrigierten die Schiedsrichter das auch. Daraufhin war das Kampfgericht gerade dabei, die Spieluhr wieder richtigzustellen, als der HSG-Trainer sie beschimpfte. Ergebnis war allerdings nur eine Verwarnung gegen die Bank (58:29). Durch den anschließenden Ballverlust der SG kamen die Gäste noch zum 29:29-Ausgleich. Für die Kaufbeurer ergab sich zwar noch die Chance, durch einen Freiwurf 2 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer zu erzielen, doch dieser ging in die Mauer. So fühlte sich das Unentschieden wie eine Niederlage an.

Schützenhilfe gefragt

„Einen 4-Tore-Vorsprung dürfen wir uns einfach nicht aus der Hand nehmen lassen“, zeigte sich Kreisläufer Julian Haggenmüller frustriert nach der Partie. Noch ist zwar nicht alles verloren, doch die Chancen werden immer kleiner. Nun ist die SG Kaufbeuren auf die Schützenhilfe anderer angewiesen. Aber vorher muss die SG ihre Hausaufgaben machen: Die Partien gegen Landsberg und das Rückspiel in Weilheim gewinnen.