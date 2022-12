Dankbarkeit: Die schönsten Erlebnisse einer Klosterschwester in Kaufbeuren

Schwester Consilia war Pförtnerin des Crescentiaklosters in Kaufbeuren. Diese Begegnungen mit Pfortengästen blieben ihr bis heute in Erinnerung.

24.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

1988 feierte die Pförtnerin Schwester Consilia Glas vom Crescentiakloster, die bei den Essensgästen sehr beliebt war, ihren 50. Geburtstag. Zwei Pfortengäste bekamen das Datum heraus und wollten sie überraschen. In ihrer bescheidenen Unterkunft fabrizierten sie mit Fertigbackteilen eine Torte.

Zusammen erlebten sie eine schöne Geburtstagsfeier

Die Teigschichten bestrichen sie mit Schokocreme. Die letzte Schicht war mit Keksen belegt, die Mitte mit einer halben Banane drapiert. Dann brachten die Männer ihr Geschenk zur Klosterpforte. Schwester Consilia rief: „Wie schön! Ist die selbst gemacht? So etwas kann man nirgends kaufen.“ Stolz nickten die beiden Gratulanten. „Die esse ich aber nicht alleine. Kommt her, ich koche Tee und wir schneiden die Torte an!“ So erlebten sie eine schöne Geburtstagsfeier.

In den 1980er Jahren konnten Hilfsbedürftige auch an der Pforte im Institut in der Kemnater Straße etwas erbitten. Eines Tages kam Erich zur Klosterpforte und bat Schwester Consilia, sie möge bitte auf seine Tasche aufpassen, er wolle ihr nämlich eine Tafel Schokolade kaufen. Einfach so, zum Dank.

Erich kaufte der Klosterschwester Schokolade

Schwester Consilia wehrte lachend ab: „Aber Erich, Sie brauchen mir doch nichts Süßes kaufen. Sie haben doch selbst nichts.“ Er jedoch fragte: „Welche Sorte mögen Sie am liebsten?“ Schwester Consilia sagte spontan: „Nuss mag ich gern.“ Sie möge einen Moment warten, sagte Erich und kaufte für die Schwester eine feine Tafel mit Mandelsplittern. Zwei Tage später stellte sich bei einem Gespräch unter den Pförtnerinnen heraus, dass Erich sich an der Klosterfiliale Geld erbettelt hatte, um der Klosterpförtnerin in der Altstadt eine Freude zu machen.

