Das Eisstadion in Kaufbeuren bekommt einen neuen Namen - die Hintergründe

Das Eisstadion in Kaufbeuren ist die sportliche Heimat des Eishockey-Zweitligisten ESVK. Warum die Arena nun umbenannt wird.

10.10.2022 | Stand: 18:39 Uhr

Fünf Jahre nach der Eröffnung des neuen Kaufbeurer Eisstadions, der Heimat des Zweitligisten ESVK, hat sich der Name geändert. Aus der Erdgas Schwaben Arena in Kaufbeuren ist die Energie Schwaben Arena geworden. Der Augsburger Energieversorger ist Hauptsponsor und möchte nach eigenen Angaben einen Markenwechsel vorantreiben. „Wir stehen längst für nachhaltige Energieversorgung mit einem breiten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen“, sagt Marketingchef Dr. Christian Blümm von Erdgas Schwaben. Dies solle sich auch im neuen Namen widerspiegeln. Das Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren betreibt die Sportstätte mit einer Kapazität von 3100 Zuschauern. Hauptmieter ist der ESVK.

