Das Festzelt für das Bezirksmusikfest in Osterzell steht schon

18.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest in Osterzell laufen auf Hochtouren. Zahlreiche freiwillige Helfer des Musikvereins und aus der Gemeinde waren bereits im Einsatz, unter anderem, um den Ablauf des Festaktes zu planen. Am Freitagnachmittag ging es ans Eingemachte. Um das große Festzelt samt Nebenzelten aufzubauen und das gesamte Festgelände herzurichten, brauchte es viele helfende Hände und ein funktionierendes Logistikkonzept. Federführend im Festausschuss für den Bereich „Festplatz“ ist Mathias Lang.

Emsiges Treiben in Osterzell

Auf dem Gelände herrscht am Freitagnachmittag emsiges Treiben: Etwa 60 Freiwillige packen beim Aufbau des großen und der kleinen Zelte an. Dabei stehen unterschiedlichste Aufgaben auf dem Arbeitsplan: Leuchter und Girlanden werden am Zeltdach angebracht. Ein Team von Elektrikern sorgt dafür, dass an allen Veranstaltungstagen genügend Strom fließt. Stapler und Zugmaschinen bewegen Material an die richtige Stelle. Erdanker werden maschinell eingeschlagen, um den seitlichen Stützen der Zelte Halt zu bieten. Größe Metallteile werden am Boden verschraubt, und dann mit vereinten Kräften aufgerichtet. Für die Verköstigung der Crew steht ein kleines Zelt bereit.

Das Hauptzelt kann bis zu 3500 Personen Platz bieten. Im Freien stehen weitere 500 Sitzplätze und Stehplätze für die Gäste zur Verfügung. Der restliche Außenbereich wird iab 20. Juni hergerichtet.

