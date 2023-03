Das große Comeback der Urlaubslust: Kaufbeurer wollen dem Alltag entfliehen

Reisebüros in Kaufbeuren verzeichnen eine große Nachfrage. Was die beliebtesten Ziele sind und welche Rolle Preiserhöhungen, Streiks und Corona-Folgen spielen.

07.03.2023 | Stand: 19:02 Uhr

Corona, Naturkatastrophen, Krieg, Inflation, steigende (Energie-)Kosten, Streiks? War da mal was? Die Lust auf Urlaub bei den Deutschen ist offenbar so groß wie eh und je, das zeigen Umfragen und Buchungszahlen von Verbänden, Analysten und Veranstaltern. Der Reisesommer 2023 verspricht also gut zu werden für die Branche, die sich in dieser Woche (7. bis 9. März) in Berlin zur Reisemesse ITB trifft. Wir haben in Kaufbeurer Reisebüros nachgefragt, welche Ziele und Wünsche Kundinnen und Kunden haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.