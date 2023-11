Das große Ganze sehen – gerade in diesen Zeiten

Auch wenn die finanzielle Lage von Kaufbeuren nicht rosig ist, sollten für die kulturelle Entwicklung der Stadt Visionen entwickelt werden, meint der Autor.

Wer ein großes Gemälde betrachtet, tut gut daran, ein paar Schritte zurückzutreten, um das Kunstwerk in seiner Gesamtheit zu erfassen. Wer den Überblick über das rege und vielfältige Kulturleben in Kaufbeuren behalten will, muss bisweilen ebenfalls innehalten und sich orientieren. Das hat die städtische Kulturabteilung einmal mehr getan und den Räten ihre Visionen erläutert. Das mag man angesichts des drohenden Haushaltsnotstands in Kaufbeuren als vermessen empfinden. Tatsächlich aber ist es gerade in diesen Zeiten wichtig, das große Ganze im Auge zu behalten.

Und zu einem stimmigen und zukunftsfähigen kulturellen Angebot in der Stadt zählt sicherlich der geplante „Kulturraum“. Eine solche soziokulturelle Einrichtung, wie man sie bisher vor allem aus Metropolen kennt, würde dafür sorgen, dass es nicht immer mehr von etablierten Gleichen gibt. Das erzeugt frischen Wind, erschließt neues Publikum, macht bisher verborgene Akteure sichtbar – und muss dem Bewährten dennoch nicht abträglich sein.

Dieser Kommentar bezieht sich auf den Artikel "Welche Ziele die Kulturabteilung der Stadt verfolgt".