Das Isergebirgsmuseum in Neugablonz ist eine Erfolgsgeschichte

28.06.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Das Isergebirgs-Museum stellt die lange und spannende Geschichte der Deutschen dar, die aus Nordböhmen vertrieben wurden und in Neugablonz eine nahezu unglaubliche Aufbauleistung erbracht haben. Die (Vor-)Geschichte der Museums im Gablonzer Haus ist nicht ganz so lang, aber auch nicht ohne. Da gab es konkurrierende Institutionen, gestrichene Fördermittel, eine enorme Spendenbereitschaft, viel Herzblut und jede Menge haupt- und ehrenamtliches Engagement.

Die Eröffnung vor 20 Jahren bildete auch nicht den Schlusspunkt dieser Entwicklung, sondern vielmehr den Auftakt zum allmählichen, manchmal auch zähen, aber vielleicht gerade deshalb so gelungenen und professionell gemachten Ausbau der Museumsräume. In jedem Fall eine Erfolgsgeschichte, an der nach wie vor eifrig weitergeschrieben und -gebaut wird. Höchste Zeit also für alle, die noch nicht da waren (und solche Leute soll es sogar in Kaufbeuren geben), diesem vielschichtigen Museum, das Geist und Sinne anspricht, einen Besuch abzustatten.

