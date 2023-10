Das ist beim Rustikalmarkt in Kaufbeuren geboten

Am Sonntag, 8. Oktober, bieten rund 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter in der Kaufbeurerer Innenstadt ihre Produkte an.

Wenn die Blätter fallen und der Herbst vor der Tür steht, dann ist wieder Rustikalmarkt in Kaufbeuren. Erneut plant Kaufbeuren Stadtmarketing dieses Markterlebnis in der Altstadt und lädt dabei Jung und Alt zum Schauen, Staunen und Genießen ein. Am Sonntag, 8. Oktober, präsentieren von 11 bis 17 Uhr rund 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter in der Innenstadt ihre handgemachten, regionalen und saisonalen Produkte.

Den Besuchern wird Kunsthandwerk aus verschiedensten Materialien dargeboten. Neben Werkstoffen wie Holz, Filz, Keramik oder Papier liegt eine Besonderheit auch in der Verarbeitung. Die Organisatoren versprechen zudem eine reichhaltige Auswahl von Aufstrichen, Brotspezialitäten, Käsedelikatessen und Kräuterverarbeitungen. Um das Markterlebnis abzurunden, laden einige gastronomische Aussteller mit ihren Essensangeboten zum gemeinsamen Speisen ein. Die Palette reicht von der klassischen Bratwurst bis zu Langos, Baumkuchen, Schokofrüchten und Mandelvariationen.

Beim Rustikalmarkt in Kaufbeuren gibt es auch Attraktionen für Kinder

Auch viele Einzelhändler in der Altstadt öffnen an dem verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte von 13 bis 17 Uhr. Die kleinsten Marktbesucher dürfen sich auf die Kindereisenbahn am Obstmarkt, einen Ballonkünstler und ab 13 Uhr aufs Kinderschminken freuen. Musikalisch untermalt wird der Tag ab 11 Uhr mit einem Platzkonzert der Kemnater Musikanten, bevor sich ab 15 Uhr die Klänge der Alphörner über das Marktgelände ausbreiten.

Am Veranstaltungstag wird die Kaiser-Max-Straße von 7 Uhr bis 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.