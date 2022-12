Das Kaufbeurer Engele: Warum es einen Ersatz zum Nikolaus gibt

Traditionell kommt in der am 6. Dezember der Nikolaus. Aber nicht zu allen Kindern in Kaufbeuren. Warum bei manchen das Engele die Leckereien bringt.

09.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in so manches Kaufbeurer Geheimnis eintauchen.

Viele Familien bekommen am 6. Dezember Besuch vom heiligen Nikolaus. Da die evangelische Kirche keine Heiligen verehrt, musste für die protestantischen Kinder eine Alternative her. „Also erfand man in Kaufbeuren das Engele“, sagt Stadtführer Anton Heider.

Beim Kaufbeurer Weihnachtsmarkt kommt das Engele

Wie Peter Pius Irl in seinem Buch „Schwäbische Erzählungen“ schreibt, brachte das Engele einen Korb voller Leckereien. Zu sehen bekamen die Kinder das Engele aber nie. Denn anstatt die Süßigkeiten wie der Nikolaus persönlich zu übergeben, ließ das Engele im Treppenhaus von oben einen Korb herunter.

Nicht nur in privaten Haushalten ist das Engele ein beliebter Brauch. Auch beim Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren wird traditionell ein großer, leuchtender Korb mit Plätzchen von den Häusern heruntergelassen.

