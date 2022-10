Das perfekte Match: Das hat der neue Marketingleiter beim ESVK vor

Daniel Wiedemann ist neuer Marketingleiter beim ESVK. Wie der Kaufbeurer nach der Corona-Zwangspause das Publikum wieder näher an den Verein heranführen will.

14.10.2022 | Stand: 09:11 Uhr

Der ESV Kaufbeuren setzt bekanntlich auf Eigengewächse – also auf Nachwuchs aus der Region. Denn der ESVK versteht sich nicht nur (aus Kostengründen) als Ausbildungsverein, sondern will auch die Identifikation der Fans mit dem Verein stärken. Seit 1. Oktober hat der ESVK wieder einen Neuen: Daniel Wiedemann als Leiter Marketing und Sponsoring – und mehr Kaufbeuren geht kaum.

Kaufbeurer Eigengewächs

Wiedemann wurde vor 39 Jahren in Kaufbeuren geboren, ist dort aufgewachsen, hat am Jakob-Brucker-Gymnasium sein Abitur und im BKH seinen Zivildienst gemacht. Und er hatte auch schon Beziehungen zum ESVK, als er dort freiwillig mitgearbeitet hatte – so war er Trainer in der Eishockeyschule. Ach ja, und Fan sei er auch gewesen, sagt Wiedemann. Doch dann legte er gleichsam eine Kaufbeurer Pause ein: Er studierte Wirtschaftswissenschaften, zuerst in Bremen „der Liebe wegen“ und dann in Augsburg. „Aber ich wollte auch mal raus. Ich mag große Städte, die haben geschichtlich viel zu bieten“, erzählt er und verweist auf die Hanse in Bremen und die Fugger in Augsburg.

Das perfekte Match

Doch spätestens mit der Arbeit näherte er sich wieder seiner Heimatstadt an: Reutte, Augsburg und Bad Grönenbach waren seine Stationen, wo er im Finanzwesen und Controlling gearbeitet hat. Und nebenbei heiratete er auch und hat inzwischen zwei Kinder mit seiner finnischen Frau. Die war auch ein Grund dafür, dass Wiedemann nun wieder in Kaufbeuren ist: Früher hat seine Frau die Kinder groß gezogen, während der 39-Jährige gearbeitet hat, das wollte das Paar ändern: Jetzt arbeitet seine Frau. Wiedemann wiederum kamen seine Beziehungen zum Eishockeyverein zugute: „Ich hatte ja schon immer Kontakt zum ESVK, viele Kumpels sind ehemalige Spieler“, erzählt er. So kam es zum Gespräch mit Mitgesellschaftern und Geschäftsführer Michael Kreitl. „Wir sind uns schnell einig geworden“, sagt Wiedemann. Auch, weil er den Verein schon kennt: „Das macht es einfacher, ich muss nicht bei Null anfangen.“ Damit er seine Kinder betreuen kann, ist seine Arbeit eine Halbtagsstelle: „Das war das perfekte Match“, sagt er dazu.

Folgen der Pandemie minimieren

Zunächst soll er seine drei Kollegen in der Geschäftsstelle entlasten – Geschäftsführer Kreitl, Medienbeauftragter Philippe Bader und Geschäftsstellenleiterin Birgit Hampel. Nach der Corona-Pandemie sollen sich die Abläufe wieder normalisieren und vor allem „sich die Leute wieder wohlfühlen“. Denn während der Pandemie blieben viele Fans – zwangsweise – dem Geschehen fern und wichen zum Zuschauen auf den Streamingdienst Sprade TV aus. „Da kriegt man aber nicht alles wie beim live dabei sein mit.“ Zudem waren natürlich auch die Treffen mit Spielern und dem Verein an sich eingeschränkt. „Aber da sind ja viele Jungs aus unserer Region dabei. Die Fannähe muss wieder hergestellt werden. Das gilt es zu rekultivieren“, sagt Wiedemann.

Sponsoren und Geschäftspartner betreuen

Und natürlich muss er seinem Titel gerecht werden: Nämlich die Sponsoren und Geschäftspartner betreuen und deren Ansprechpartner sein. Und die Weiterentwicklung des Sponsoring: „Ich habe da auch schon Ideen“, kündigt der Kaufbeurer an. Allerdings könne da auch nichts überstürzt werden: „Man merkt, das die Gesellschaft derzeit verunsichert ist“, sagt Wiedemann und verweist auf die Gasrechnungen, Inflation und den Krieg in der Ukraine.

Finnisches Hockey liegt ihm nahe

Doch durch die sportliche Situation sei das Klima für den Verein derzeit gut: Nach neun Spielen steht der ESVK mit 19 Punkten auf Platz zwei in der DEL2. Zwar geizte Kaufbeuren bis vor dem vergangenem Wochenende mit Toren, kassierte dafür aber auch wenig. „Ich mag das Eishockey, das hier gespielt wird. Das ist finnisches Hockey mit vier Reihen, aber sehr diszipliniert“, sagt Wiedemann, dessen Herz immer noch als Fan für den ESVK schlägt.

Mit dem 8:1 gegen die Lausitzer Füchse und dem 4:6 in Landshut schlug das Tor-Pendel am vergangenen Wochenende unerwartet arg aus, was bei m Wiedemann auch entsprechend Gefühle auslöste: „Klar freut man sich, wenn es offensiv so prächtig läuft wie am Freitag. Dafür tut der Fan-Seele dann ein Verlauf wie am Sonntag umso mehr weh.“

Mit Bad Nauheim kommt am Freitag eine starke Mannschaft in die Energie Schwaben Arena nach Kaufbeuren, am Sonntag gastieren die Joker dann beim Aufsteiger in Regensburg. Wiedemann drückt natürlich die Daumen für die Joker – viele Tore müssen aber gar nicht fallen: „Ganz klar. Solange wir gewinnen, ist mir auch zweimal ein 1:0 recht. Punkte zählen – nicht Spektakel.“

Gegner am Wochenende:

Rote Teufel Bad Nauheim: Am Freitag ab 19.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena. Trainer: Harry Lange. Tabellenplatz: 8. Powerplay-Quote: 14,3 Prozent – damit viertletzter der Liga. Top-Scorer: Tobias Wörle (9 Punkte). Torwart: Felix Bick mit 88,9 Prozent Fangquote. Besonderheit: Vier Siege in Folge.

