Das sagen die Kaufbeurer Kandidaten zum Bürokratieabbau in der Wirtschaft

Jetzt mal konkret - Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Stimmkreis 708 Kaufbeuren nehmen zu drängenden Fragen unserer Zeit Stellung.

11.09.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Wer wird den Stimmkreis Kaufbeuren nach der Landtagswahl am 8. Oktober im Münchner Maximilianeum vertreten? Was bewegt die Wählerinnen und Wähler? Mit welchen Themen muss sich die Landespolitik beschäftigen? Im Vorfeld der Abstimmung fühlt unsere Redaktion den Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien im Stimmkreis 708 Kaufbeuren in loser Folge zu Fragen aus den Bereichen Klima und Energie, Landwirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft auf den Zahn. Heute geht es um die Unternehmen in der Region, die unter Gesetzen und Vorgaben der Politik ächzen.

Wie sieht für Sie echter Bürokratieabbau in der Wirtschaft aus?

Peter Wachler ( CSU): Allein mit dem Bürokratie-TÜV und der Paragrafenbremse ist es nicht getan. Wir haben dadurch in Bayern in der Vergangenheit einiges erreicht. Aber nicht genug. Ein gutes Instrument in die richtige Richtung ist der Praxis-Check, mit dem von staatlicher Seite aus verschiedene Verfahrensabläufe auch bei Unternehmen auf Praxistauglichkeit hin überprüft werden. Aber Bürokratieabbau fängt viel weiter unten an, etwa bei ständig ändernden Schutzverordnungen oder beim Datenschutz. Theoretisch darf der Unternehmer nicht mal seiner Sekretärin zum Geburtstag gratulieren, weil er den eigentlich gar nicht wissen dürfte, wenn sie es ihm nicht selbst erzählt hätte.

Bernhard Pohl (Freie Wähler): In der Theorie gibt es viele Ideen: Gesetze mit Verfallsdatum, Bürokratiebeauftragter und eine Obergrenze bei Paragrafen. In der Praxis werden die Vorschriften allerdings trotzdem immer mehr. Warum? Weil wir immer mehr schützen und alles vermeintlich noch gerechter machen wollen, von der Antidiskriminierung bis zum Verbraucherschutz. Wir Freie Wähler haben zumindest einige wichtige Ansätze: Straßenausbaubeiträge abgeschafft, Weg mit der Erbschaftssteuer, flexiblere Arbeitszeiten. Ich werde auch weiterhin für Bürokratieabbau kämpfen, habe hier aber einen sehr schweren Stand.

Susanne Sorgenfrei (SPD): Symbolisch für die Bürokratisierung im Freistaat ist es, dass es in Bayern einen offiziellen Beauftragten für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung gibt. Mehr braucht man in meinen Augen dazu gar nicht sagen. Aber bleiben wir beim Thema: Durch eine echte Digitalisierung an den bayerischen Behörden kann hier schon viel gegen die ausufernde Bürokratie getan werden. Und damit meine ich nicht, dass Anträge eingescannt und anschließend gemailt werden, sondern eine komplett elektronische Verarbeitung von Vorgängen. Der bürokratische Umgang mit Behörden frisst Zeit und Ressourcen. Digitalisierung könnte entlasten.

Holger Jankovsky (Grüne): Erstens: Wenn ein Unternehmen vor Ort investieren möchte, braucht es in Anbetracht der komplexen Vorgänge einen Verwaltungslotsen. Dieser führt das Unternehmen durch alle Abteilungen und sorgt dafür, dass man schnell zu konkreten Aussagen kommt. Schwachpunkte können so beseitigt werden. Zweitens: Die Alltagsbürokratie muss vereinfacht werden. Ein Unternehmen darf nicht in Berichtspflichten, Statistiken oder Dokumentation ertrinken. Benutzerorientierte, automatisierte und digitale Lösungen in der Kommunikation mit der Verwaltung können dafür sorgen, Arbeitszeit von Fachkräften sinnvoll und effizient einzusetzen.

Christian Toth (FDP): Wir brauchen zwingend einen radikalen Abbau von Bürokratie und Überregulierung in allen Lebensbereichen. Das setzt aber zu allererst in der Politik und in der Folge in den Verwaltungen ein grundlegendes Umdenken voraus. Solange diese in der gedanklichen Blase leben, das Leben sei als eine komplexe juristische Problemlage zu begreifen, der man nur mit möglichst detaillierten Regelungen beikommen kann, wird sich das nicht ändern. Statt sich in Detailfragen zu verzetteln, brauchen wir wieder eine Gesetzgebung, die in der Hauptsache den rechtlichen Rahmen vorgibt, innerhalb dessen sich die jeweiligen Handelnden zu bewegen haben.

Patrick Herkommer (AfD): Ich möchte alle Leistungsträger, Unternehmen und ihre Mitarbeiter von den zahllosen Bürokratiemonstern aus Brüssel, Berlin und München entlasten. Daher fordern wir die Befreiung der kleinen und mittleren Unternehmen von der Datenschutz-Grundverordnung sowie deren Entschärfung für mittelgroße Unternehmen. Weitere Ziele sind die Abschaffung des Lieferkettengesetzes sowie die Verhinderung des CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Die EU-Taxonomie sollte beendet, von den Unternehmen keine Nachhaltigkeitsrechenschaftsberichte verlangt werden. Außerdem fordern wir die Abschaffung der Kassenbon-Pflicht.

Paul Meichelböck (Die Linke): Innovation und Entwicklung gehen in unserem Wirtschaftssystem vor allem von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus. Hier sollten die Kommunen Hilfen bereitstellen, um zu unterstützen. Hier darf die Antrags- und Genehmigungsverwaltung nicht nur auf die Einhaltung aller Regeln gepolt sein, sondern vor allem für Neu-Unternehmen muss aktive Hilfe erfolgen. Auch die IHK kann unterstützen und beratend tätig werden. Keine Regelungen sind auch nicht der Königsweg. Viele der Regeln und Vorschriften erfüllen ja keinen Selbstzweck, sondern sind dem Unfallschutz, unseren Sozialsystemen und dem Umweltschutz geschuldet.

Bisher erschienen: