Vor der Achtelfinalpartie geben die Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine aus Friesenried und North Walsham ihre Tipps ab.

28.06.2021 | Stand: 17:38 Uhr

Magisch. Mit diesem Wort beschreibt Steve Wolstenholme seine Erwartungen an das Achtelfinalduell zwischen Deutschland und England bei der Fußball-Europameisterschaft am Dienstagabend (18 Uhr). Gründe, warum der Vorsitzende der „Friends of Friesenried“ aus der englischen Stadt North Walsham eine magische Partie erwartet, gibt es genug.