Julian Eichinger verlässt den ESV Kaufbeuren und spielt fortan in der DEL2 für Ravensburg. Welche Gemeinsamkeiten Eishockeyspieler und Schauspieler haben.

21.06.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Viel ist in den vergangenen drei Spielzeiten, die Verteidiger Julian Eichinger beim ESV Kaufbeuren spielte, passiert. Großartige Play-Off-Spiele, geniale Pässe ebenso wie der ein oder andere Fehlpass. Auch eine schwere Handverletzung, zugezogen in einem Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019, fielen in diesen Karriereabschnitt des 30-Jährigen. „Es hat mir in Kaufbeuren gut gefallen. Sonst wäre ich ja auch nicht drei Jahre lang geblieben“, sagt der gebürtige Füssener.