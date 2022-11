Das Überraschungsteam der Liga - Oberbeuren verblüfft

Der TSV Oberbeuren mischt die Kreisliga auf. Vor der Pause kommt der BSK Neugablonz. Es verspricht ein spannendes Spiel, denn beide Teams waren zuletzt erfolgreich.

Es ist noch einmal ein Kreisliga-Kracher am letzten Spieltag vor der Winterpause. Wenn am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Oberbeurer Sportplatz der heimische TSV gegen den BSK Olympia Neugablonz kickt, dann ist das nicht nur ein Derby, sondern auch ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die gut in Form sind.

Beide Teams in guter Form

Der BSK hat neun Punkte aus den zurückliegenden vier Spielen geholt und zeigt sich somit klar in aufsteigende Form. Und der TSV Oberbeuren, der in der vergangenen Saison noch gegen den Abstieg kämpfte, überrascht zur Zeit sowieso jeden. Die Mannschaft von Trainer Markus Riefler ist Dritter, liegt aber nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter SV Mauerstetten.

Sogar Platz eins möglich

Rein theoretisch also wäre sogar ein Überwintern auf Rang eins noch möglich. Allzu viel will man sich mit solchen Rechnereien in Oberbeuren nicht befassen. Stattdessen schätzt man die Ruhe, die auch im Umfeld herrscht. Sie sei „schon wichtig“, betont Trainer Riefler, der die deutliche Leistungssteigerung seines Teams auch mit einer generellen Entwicklung begründet. Die jungen Spieler in der Mannschaft hätten nun ein Jahr Erfahrung sammeln können und würden nun auf Kreisliganiveau spielen, erklärt er. „Wir haben ein super Mannschaftsgefüge und Zusammenhalt.“ Zu den Erfolgsgeheimnissen würden auch Studenten zählen, „die oft heimkommen“, und taktisch das Hauptaugenmerk auf einer stabilen Defensive liegen. Dass Oberbeuren derzeit einen Lauf hat, wird am kommenden Wochenende aber wohl nur bedingt helfen. „Beim Derby gegen Neugablonz ist es vollkommen egal, was in den vergangenen Wochen war“, betont Riefler.

Nach dem Spiel endlich Pause

Klar sei: In Oberbeuren werde alles dafür getan, um auch dieses Derby erfolgreich zu gestalten. Das Hinspiel im September gewannen die Oberbeurer knapp mit 2:1. Seitdem hat sich in Neugablonz aber einiges geändert. Unter Spielertrainer Matthias Franke sind die Schmuckstädter zuletzt bis auf Tabellenposition neun vorgedrungen. Nach dem Spiel beginnt dann die Winterpause – dann können sich die Oberbeurer ein Stück weit auf ihren Lorbeeren ausruhen. Im Februar ist dann wieder der Trainingsstart geplant. Auch ein Trainingslager am Gardasee steht auf dem Programm, verrät Riefler.