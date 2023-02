Dauerbrenner Sanierung und Schimmel: So lief die Bauplus in Kaufbeuren

Der Bau- und Finanzierungsmarkt ist angespannt, die Stimmung auf der Bauplus entspannt: Aussteller und Besucher zeigen sich mit Resonanz und Angebot zufrieden.

05.02.2023 | Stand: 18:45 Uhr

Ob Sanierung, Umbau, Neubau - die 13. Bauplus am Wochenende bot den Besucherinnen und Besuchern ein breit gefächertes Angebot. Messechef Jens Güttinger freute sich, dass er dieses Jahr 20 Aussteller mehr als im pandemiegeprägten Vorjahr aus Bereichen wie Baufinanzierung, Energieversorgung, Sanierung und Gartengestaltung gewinnen konnte. Mit dem Verlauf der Bau- und Einrichtungsmesse in der Kaufbeurer Karthalle, die am Sonntag endete, zeigte er sich zufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.