Beim Sieg des ESVK gibt es einen Aufreger, als Julian Eichinger mit dem Schiedsrichter zusammenprallt. Wie Michael Kreitl den Auftritt der Joker bewertet.

10.03.2021 | Stand: 08:53 Uhr

Über weite Strecken hatte der ESV Kaufbeuren das Derby in Ravensburg im Griff. Der 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)-Sieg bei den Towerstars ging somit völlig in Ordnung und hatte einen positiven Nebeneffekt: Durch den Auswärtserfolg überholte der ESVK die Towerstars und steht nun in der DEL2-Tabelle auf Platz sechs.