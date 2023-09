Dem eindrucksvollen Sieg folgt Ernüchterung in Westendorf

Sportlich hat der TSV Westendorf die Premiere in der bayerischen Ringer-Oberliga gegen den TV Geiselhöring gewonnen. Doch der 18:10-Erfolg wurde aufgrund eines Formfehlers des TSV in eine 0:40-Niederlage umgewandelt.

06.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der TSV Westendorf hat am Samstagabend Vizemeister TV Geiselhöring eindrucksvoll mit 18:10 besiegt – zunächst. Den kurz darauf wurde der Kampf 40:0 für die Gäste gewertet. Am Sonntag wurde das Ergebnis dann vom Ligenreferenten des Bayerischen Ringer-Verbandes (BRV), Jens Heinz, noch auf 18:12 korrigiert, ehe am Montag das Ergebnis nochmals auf 0:40 angepasst wurde.

Fehler bei der Beantragung der Pässe

Warum der sportliche Sieg nun am grünen Tisch verloren ging, begründet Westendorfs Vereinsboss Robert Zech wie folgt: „Uns ist ein Fehler bei der jährlichen Passbeantragung für Nasrat Nasratzada und Ion Gaimer unterlaufen“, bedauert er zutiefst. Bei Athleten, die länger als vier oder sechs Jahre dauerhaft und nachweislich in Deutschland leben, muss jährlich ein gesonderter Antrag gestellt werden. Dadurch zählen sie in der Aufstellung als deutsche Starter.

Laut Regularien kein vollständiges Team

Der Nachweis lag dem BRV jedoch nicht vor. Folgerichtig zählen beide Athleten bei der Aufstellung als „nichtdeutsche Ringer“. Zwei ausländische Ringer dürfen pro Team bei einem Meisterschaftskampf in der Oberliga eingesetzt werden. Doch Westendorf hatte im Duell gegen Geiselhöring aufgrund des Formfehlers vier Ausländer. Dadurch wurden Nasratzada und Gaimer aus der Aufstellung gestrichen. Weil der TSV dadurch nur noch acht Ringer hatte, also keine vollzählige Mannschaft aufgeboten hat, wurde der Kampf im Nachgang mit einem 40:0-Sieg für Geiselhöring gewertet. Denn das Regelwerk des BRV schreibt vor, dass eine Mannschaft aus mindestens neun Ringern bestehen muss – die auch das vorgeschriebene Körpergewicht vorweisen müssen.

"Gewinnen und verlieren zusammen"

„Jetzt einen Schuldigen zu bestimmen, ist der völlig falsche Ansatz“, meint Robert Zech. „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Die Crux ist, dieses Mal haben wir beides leider zur gleichen Zeit geschafft.“ Die verantwortlichen Trainer und Vorstände seien aber trotzdem überzeugt, dass das Team die Qualität hat, jede Mannschaft in der Liga zu besiegen und das gesteckte Saisonziel, einen Platz unter die Top drei, trotz des anfänglichen Tiefschlages noch zu erreichen.