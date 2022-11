Dem ESV Kaufbeuren fehlt die Disziplin – und auch das Glück

Joker müssen sich bei den Lausitzer Füchsen mit einem Punkt zufriedengeben. Die beiden finnischen Trainer sind nach der Partie dennoch zum Scherzen aufgelegt.

20.11.2022 | Stand: 17:17 Uhr

Nachdem die Buron Joker am Dienstag noch spielfrei hatten, endete der verspätete Neustart nach der Deutschlandcup-Pause mit einer 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen bei den Lausitzer Füchsen. Die Laune verhagelt hat das ESVK-Trainer Marko Raita allerdings nicht. Nach der nervenaufreibenden Partie, die die Rot-Gelben durchaus auch hätten gewinnen können, scherzte der Finne zunächst mit seinem Landsmann und Amtskollegen hinter der Bande der Gastgeber, Petteri Väkiparta: „Wir können die Pressekonferenz heute ja in Finnisch abhalten. Und du übersetzt…“ Dann analysierte der ESVK-Coach das Geschehen aber doch in Englisch. „Ich finde, dass Eishockey immer ein gerechtes Spiel ist. Deshalb haben die Füchse verdient gewonnen. Sie hatten mehr Disziplin, das bessere Teamwork und wollten den Erfolg zu 100 Prozent. Das habe ich bei uns vermisst“, erklärte Raita.

ESV Kaufbeuren braucht bis zur Mitte des ersten Drittels, um Zugriff auf das Match zu bekommen

Tatsächlich dauerte es bis zur Mitte des ersten Drittels, ehe die Joker Zugriff auf das Match bekamen. Als ein gar nicht so scharfer Schuss von Dieter Orendorz den Weg ins Netz zum 1:1 fand, hätte der Rückstand der Wertachstädter deutlich höher sein können. Maximilian Meier, der als Torwart den Vorzug vor Daniel Fießinger bekommen hatte, war aber ein sehr starker Rückhalt. Eine gute Gelegenheit, in Führung zu gehen, ergab sich für die Allgäuer ab Minute 13. Da nämlich bekam Füchse-Stürmer Maximilian Heim nach einem Check gegen Nicolas Appendino eine Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauerdisziplinarstrafe – eine sehr harte Entscheidung. „Ich habe es noch nicht gesehen und es ging alles sehr schnell. Ein Kontakt war wohl da“, kommentierte Marko Raita diplomatisch. Appendino konnte jedenfalls nicht mehr weitermachen.

Ab der 35. Minute gehen die Joker deutlich in Führung, ohne wirklich zu glänzen

Das lange Powerplay blieb ebenso wenig gefährlich wie das zweiminütige etwa zur Spielmitte. Bis dahin neutralisierten sich die Kontrahenten. „Ab der 35. Minute haben wir vielleicht zu viel über das Ergebnis nachgedacht“, sinnierte EHC-Trainer Väkiparta. Denn plötzlich führten die Joker mit 3:1, ohne wirklich geglänzt zu haben. „Jeder auf der Welt spricht von der Inflation und den steigenden Preisen. Aber der Preis für unsere Gegentore ist immer billig. Im dritten Drittel haben wir nicht mehr über das Scoreboard gegrübelt, richtig gut gespielt, immer Druck gemacht und nie aufgehört“, befand der Füchse-Coach, dessen Schützlinge erstaunlich aufdrehten und Fouls – und damit Strafen – der Kaufbeurer provozierten. Schließlich fiel der Ausgleich zum 3:3. Auch das 4:3 der Joker, fast aus dem Nichts gefallen, steckten die Oberlausitzer gut weg. 34 Sekunden vor Schluss erzwangen sie noch das 4:4.

Joker-Trainer Marko Raita: Lange Busfahrt zum Nachdenken nutzen

„Overtime und Penaltyschießen sind immer auch etwas Glück. Das hatten wir heute. Aber Glück muss man sich auch verdienen! Das haben wir heute“, resümierte Väkiparta. „Es ist gut für uns, dass wir wenigstens noch einen Punkt geholt haben. In dieser Liga gibt es nichts gratis. Das Spiel war eine gute Lehrstunde für uns, dass wir immer alles geben und hungrig sein müssen, um Punkte zu holen. Und dann haben heute die Special Teams den Ausschlag gegeben“, räumte Kaufbeurens Trainer Raita ein, fügte aber auch an: „Wir haben diesmal nicht die Disziplin gezeigt, die wir normalerweise zeigen. Wir steigen jetzt in den Bus, haben dann lange Zeit, über das nachzudenken, was heute war.“