Den Ball aufgenommen - die Erfolgsgeschichte des Kaufbeurer Fördervereins

Zehn Jahre nach der Gründung hat der Förderverein den Handball in Kaufbeuren wieder salonfähig gemacht. Aber ein Ziel bleibt noch.

18.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Spanferkelessen – es gibt schlechtere Anlässe, sich zu treffen. Im Sommer 2012 lud Thomas Stumpe aktive und passive Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz dazu ein. Doch das frugale Beisammensein war nur ein Vorwand: „Die Gästeliste und ein konspiratives Gespräch nach dem Essen ließen schnell klar werden, dass hier eine Rettungsaktion abließ“, berichtet Günther Seydel. Der Grund war auch klar: „Der Handball in Kaufbeuren war auf dem absteigenden Ast“, erklärt Seydel weiter. Und deshalb wurde vor zehn Jahren am 22. November der „Verein zur Förderung des Handballsports in Kaufbeuren/Verbandsliga 2020“ gegründet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.