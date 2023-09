ESVK ringt Freiburg mit 5:2 in jeder Beziehung nieder

Der ESV Kaufbeuren lässt sich von Freiburg nicht den Schneid abkaufen und gewinnt auch dank der Special Teams verdient mit 5:2. Die Joker zeigen Kampfgeist.

18.09.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Es lief das zweite Drittel im Spiel des ESV Kaufbeuren gegen den EHC Freiburg. Die Joker führten zwar 2:0, doch die DEL2-Partie drohte ein wenig zu kippen, denn die Wölfe reagierten mit harten Einsätzen, um den ESVK in die Knie zu zwingen. Da schickte Joseph Lewis einen Freiburger Gegenspieler mit einem Bodycheck auf das Eis – es war der sichtbarste Ausdruck, dass die Joker den Kampf angenommen hatten. „Sie lagen 0:2 hinten und wollten uns den Schneid abkaufen, da wollte ich ein Zeichen setzen“, meinte der ESVK-Stürmer – was mit dem 5:2 am Ende vor 2140 Zuschauern auch geklappt hat. „Es war ein hartes Spiel, aber wir haben am Ende verdient gewonnen“, bilanzierte Verteidiger Alexander Thiel.

