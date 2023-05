SVK-Spieler schützt Referee in hitziger Partie

Deniz Dagtekin von der B-Jugend der SpVgg Kaufbeuren ausgezeichnet. Der Juniorenfußballer stellte sich in einem turbulenten Spiel vor den Schiedsrichter.

05.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Sport soll Spaß machen und zusammenführen. Doch wie heißt ein altbewährter Spruch: „Die Wahrheit liegt auf dem Platz“ – und kann sich dann nicht nur in Ergebnissen, sondern auch in Form von Beleidigungen bis Handgreiflichkeiten ausdrücken. Umso bemerkenswerter war eine Aktion von Deniz Dagtekin gewesen, der in der Jugend der SpVgg Kaufbeuren spielt: „Deniz Dagtekin hat sich in einer turbulenten und hitzigen Situation während des Spiels der B-Junioren schützend vor den Unparteiischen gestellt“, berichtet Jugend-Abteilungsleiter Levent Karaaslan. Dafür ist der Jugendliche nun vom Deutschen Fußball-Bund ausgezeichnet worden.

Aktion des DFB und des BFV

„Fair ist mehr“ heißt die Ehrung, die ihm zuteil geworden ist. „Fair ist Mehr“ ist eine Aktion des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des Bayerischen Fußball Verbandes (BFV), mit dem die Verbände besonders faire Gesten prämieren. Diese Ehrung komme nur wenigen Spielern zu. Voraussetzung hiefür sei es, lobenswerten Sportsgeist an den Tag zu legen.

SVK will auch Werte vermitteln

„Die SpVgg Kaufbeuren ist nicht nur bemüht, die sportliche Entwicklung der Spieler und Spielerinnen zu fördern, sondern auch Fairness im Sport zu vermitteln“, erklärt Karaaslan. Insofern sei der Verein umso erfreuter, „das unser B-Junioren-Spieler Deniz diese Ehrung erhalten hat“, sagt der Abteilungsleiter und dankt auch Bezirksjugendleiter Paul Reitzle, der Dagtekin ausgezeichnet hat.