Der Blick geht nach oben - Doppelerfolg für den SV Mauerstetten

Die Frauen des SVM holen fünf Punkte in der Bayernliga. Das Team kämpft mit starken Gegnerinnen, kurzfristig ausfallenden Trainern und Spielerinnen sowie verirrten Referees.

07.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Fünf Punkte holte sich die junge Volleyball-Damenmannschaft des SV Mauerstetten am Doppelspieltag dieses Wochenende. Der Erfolg kam umso überraschender, als der SVM kurzfristig Ausfälle auf dem Parkett und der Bank zu verkraften hatte.

Coach, Abteilungsleiter und Auishilfstrainerin fallen aus

Drei Punkte gab es nach einem viel umjubelten 3:1-Sieg gegen VC DJK München-Ost-Herrsching. Dabei waren im Vorfeld coronabedingt die Spielerinnen Lea Gärtner und Lisa Rizzoli sowie Trainer Toni Födisch und Abteilungsleiter Thomas Gärtner ausgefallen. Wie schon im Training zuvor sprang Peter Schulz ein. Doch ihm kam kurzfristig Lea-Marie Weh abhanden, die den im Urlaub weilenden Co-Trainer Daniel Seidl ersetzen sollte. Also half Peter Schmid aus.

Nervenstarke junge Frauen

Der SVM spielte mit Nadine und Alissa Birk, Nelly Hatzenbühler, Mona und Sandra Gärtner sowie Marina Zabel und Ina Wahmhoff. Die Mannschaft startete gut und baute ihre Führung bis auf 18:9 aus. Nach zwei Auszeiten schafften die Münchnerinnen nach einem Einbruch des SVM sogar eine 22:21-Führung. Angeführt von Kapitänin Alissa Birk entschied der SVM jedoch den Satz mit 25:23 für sich. Trainer Peter Schulz blieb bei dieser Aufstellung, und die lautstark anfeuernden Fans trieben den SVM weiter an. Allerdings sahen die Zuschauer auch viele Leichtsinns- und Aufschlagfehler auf beiden Seiten. So auch nach dem 16:8 für Mauerstetten. Trainer Peter Schulz versuchte das Blatt mit zwei Auszeiten und etlichen Einwechslungen zu wenden – aber es wurde immer enger. 24:21 führte München bereits, doch erst nach dem 25:25-Ausgleich gelang Herrsching der Satzgewinn (27:25). Der dritte Abschnitt blieb bis zum 20:18 ganz eng, dann zog der SVM davon: Ein 25:20 bedeutete die 2:1-Führung.

Verschworene Gemeinschaft

Auch im vierten Satz startete Mauerstetten mutig. Die Truppe von Schulz und Schmid bestätigte nach den gemeinsamen Trainingseinheiten mit guter Stimmung, Spielfreude und einer herausragenden Mannschaftsleistung ihre in den vergangenen Wochen aufsteigende Form. Der SVM zog auf 22:11 davon, und die DJK München-Ost-Herrsching hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, sodass Wahmhoff und Caro Karl mit ihren Punkten den deutlichen 25:13-Satzgewinn klarmachten. Trainer „Bäda“ Schulz fand für seine eingeschworene Gemeinschaft nur lobende Worte nach für dem Drei-Punkte-Sieg.

Wenige Fans machen große Stimmung

In der zweiten Partie gab es dann zwei weitere Zähler, als der SVM überraschend beim hohen Favoriten TSV TB München II 3:2 gewann. Dieses Mal saß Trainer Peter Schmid allein auf der Coaching-Bank – und war nebenbei auch nur mit einer Rumpftruppe von neun Spielerinnen in das Sport-Leistungszentrum nach München gereist. Immerhin war noch eine Handvoll Fans aus Mauerstetten dabei, die aber in der schwach besuchten Halle den Ton angaben.

Schiedsrichter auf Irrwegen

Lesen Sie auch

Volleyball SV Mauerstetten Der erste Dreier in dieser Saison - SVM punktet in Eichenau

Zunächst aber sprangen zwei junge Funktionärinnen als Schiedsrichterinnen ein, da die beiden eingeteilten Referees zu einer Halle im Münchner Osten gefahren und nicht mehr aufgetaucht waren. Der SVM begann mit Nadine und Alissa Birk, Nelly Hatzenbühler, Mona und Sandra Gärtner, Marina Zabel und Ina Wahmhoff sowie auf der Bank mit Lara Schmid und Cora Ostertag. Der Favorit aus München zeigte von Beginn an sein großes Können und münzte seine deutliche Überlegenheit in zwei klare Satzgewinne (25:16/25:19) um. Doch dann schlug der SVM zurück: Nach drei abgewehrten Matchbällen blockte sich der SVM nach dem 29:29 zum Sieg. Der Zweite Abschnitt ging mit 25:18 an die Ostallgäuerinnen, denen die Münchnerinnen im fünften Satz nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Der SVM gewann dem Satz mit 15:5 und das Spiel mit 3:2.

SVM rückt vor

Damit überholten die Ostallgäuerinnen die beiden geschlagenen Teams und rückten mit 29 Punkten auf den vierten Tabellenplatz in der Bayernliga vor.

vor.