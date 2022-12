Der elfte Mann ist gefordert - TSV empfängt Titelanwärter

Zum Saisonabschluss hofft der TSV Westendorf auf sein Publikum – der mögliche Meister, TV Geiselhöring, kommt.

17.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nach einer kräftezehrenden Saison feiern die Ringer des TSV Westendorf am Samstag ihren Höhepunkt. In der Bayerischen Oberliga ist zum Abschluss in der Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick kein geringerer als der TV Geiselhöring zu Gast. Die Niederbayern hatten am vergangenen Wochenende eine bittere Heimniederlage im Meisterschaftskampf gegen den SC Anger kassiert.

Das Ziel der Westendorfer

Westendorf will die Saison mit einem krönenden Sieg abschließen, auch wenn Abteilungsleiter Thomas Stechele weiß, dass dieses Unterfangen nicht leicht werden wird: „Wir werden natürlich alles probieren, um Geiselhöring zu bezwingen.“ Dass sich die Jungs zum Abschluss noch einmal ins Zeug legen, davon ist der Ringerchef überzeugt. Schließlich soll zumindest die Heimserie in der höchsten Liga Bayerns gegen die Niederbayern auch nach dem letzten Kampf Bestand haben.

Die Hoffnung der Gäste

Für die Gäste besteht nur ein kleiner Funken Hoffnung, die Meisterschaft zu gewinnen. Anger liegt einen Punkt vor Geiselhöring – dem SCA reicht gegen die Nürnberg Grizzlys also ein Unentschieden, während der TVG in Westendorf voll auf Sieg ringen muss. „Das wird ein richtig enges Ding“, erwartet TSV-Vorstand Robert Zech ein Duell auf Augenhöhe. „Unsere Ringer wissen um die Brisanz in dieser Begegnung. Sie sind motiviert bis in die Haarspitzen und wollen gewinnen.“

Hinkampf war vorentscheidend

Schon in der Vorrunde schenkten sich beide Mannschaften nichts. Westendorf verlor in Geiselhöring mit 11:13 und musste daraufhin das gesteckte Ziel, nämlich die Meisterschaft, ad acta legen. „Um nochmals alles herauszuholen, muss jeder, vom leichtesten bis zum schwersten Ringer, alles geben. „Jeder Punkt kann entscheidend sein“, betont Zech, der dem letzten Kampftag entgegenfiebert.

Die leichten Klassen sind schwer

Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner sieht die Gäste in der Rückrunde minimal schlechter aufgestellt. Trotzdem dürften sie besonders in den Gewichtsklassen 57, 61 und 66 Kilogramm nur schwer zu bezwingen sein. „Es gibt viele offene Kämpfe, bei einigen sind wir zwar leicht favorisiert, doch müssen wir alles geben und über uns hinauswachsen, damit wir am Ende siegreich von der Matte gehen werden.“

Heißer Tanz in der vollen Halle

Goßner erwartet deshalb einen „heißen Tanz“ zum Ende der Saison. „Wir brauchen unseren elften Mann, nämlich unsere Fans. Von daher freuen wir uns natürlich sehr, wenn die Halle voll ist.“ Gerade die Zuschauer haben die TSV-Akteure daheim immer wieder gepusht. Auch beim Saisonauftakt gegen den SC Anger, als beim 13:13 beide Teams Werbung für den Ringkampfsport machten. „Ich bin überzeugt, die Jungs bringen wieder eine super Leistung“, betont Thomas Stechele.