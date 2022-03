Der erste Dreier in dieser Saison - SVM punktet in Eichenau

Der SV Mauerstetten gewinnt in der Bayernliga mit großem Kampfgeist mit 3:1 beim Eichenauer SV. Dabei zeigt Trainer Toni Födisch taktischen Mut.

01.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Einen souveränen 3:1-Erfolg (23:25, 25:21, 26:24 und 25:10) erkämpften und erspielten sich die jungen Volleyball-Damen des SV Mauerstetten beim Eichenauer SV. Damit holten die Frauen erstmals einen Dreier diese Saison und arbeiteten sich nach zwölf Spielen mit 24 Punkten und 26:15 Sätzen auf den siebten Tabellenplatz vor. Und nahmen Revanche für die knappe Hinspielniederlage.

Zerfahrener Beginn

Zunächst aber begannen beide Mannschaften sehr nervös und zerfahren, auf gute Aufschläge folgten auf beiden Seiten viele Fehler. Der SVM geriet in Rückstand, glich Mitte des Satzes aus und erspielte sich eine knappe Führung. Mit guten und knallharten Aufschlägen gelang dem ESV immer wieder der Ausgleich und er brachten eine Führung zum 25:23-Satzgewinn durch.

Die Sieben soll stehen

Trainer Toni Födisch wollte auf große Kontinuität setzen und entschied sich dafür, das weitere Spiel mit einer Siebener-Formation (Libera Nadine Birk, Mittelblockerin Sandra Gärtner und Marina Klimpe, Diagonal Alissa Birk, Zuspielerin Nelly Hatzenbühler und als Außenangreiferinnen Ina Wahmhoff und Eva Kleiner) durchzuspielen. Er ließ Lea Gärtner, Lisa Rizzoli und die noch leicht verletzte Marina Zabel fast durchgehend auf der Bank. Dennoch feuerten die drei intensiv ihr Team lautstark und an. Auch die sieben mitgereisten Fans unterstützten den SVM unentwegt und hatten so die riesengroße Halle mit acht einheimischen Zuschauern fest im Griff.

Netzhoheit ausgenutzt

Alissa Birk begann den zweiten Satz mit einem gewonnenen Blockduell am Netz zum 1:0 und Nelly Hatzenbühler legte mit raffinierten Angaben nach. Doch der ESV holte sich mit enormen Einsatz immer wieder die Bälle und ging in Führung. Nadine Birk wirbelte als Libera im Dauereinsatz über das ganze Feld und riss mit ihrem großen Einsatz ihre Mitkämpferinnen mit. In langen Ballwechsel bereitete der SVM immer wieder seine Angriffe geduldig vor. Mit großem Einsatz und dem Glück des Tüchtigen schaffte der ESV den 19:19-Ausgleich, aber Sandra Gärtner und Ina Wahmhoff hatten jetzt die Netzhoheit und der SVM verwandelte zum 25:21und damit zum Satzausgleich.

Nerven bewahrt

Der SVM startete mit langen Ballwechseln und großem Kampf in den dritten Abschnitt. Beide Parteien punkteten abwechselnd. Beim SVM sieht man eine Leistungssteigerung im Laufe der Saison. Das Team steht mit einer starken Blockabwehr gut im Abwehrverband und mittlerweile schließen die Frauen aus dem Ostallgäu ihre gut vorbereiteten Angriffsbälle auch zu Punkten ab. Dennoch blieb es bis zum 24:24 eng. Trotz einer Auszeit durch den gegnerischen Trainer ließen sich Ina Warmhoff und Eva Kleiner aber nicht mehr beirren und verwandelten zum 26:24.

"Volle Pulle" zum Siegpunkt

Gleich zu Beginn des vierten Satzes erwischte Sandra Gärtner die Gegnerinnen zweimal mit einer Blockabwehr und der SVM ging mit 5:2 in Führung. Auch wenn der ESV mit starken Aufschlägen und harten Angriffsbällen konterte, Maresa Klimpe und Alissa Birk punkten mit Abwehrblock und Schmetterbällen. Der Trainer des ESV wollte mit zwei kurz hintereinander genommenen Auszeiten den Rhythmus des SVM stören. Doch der SVM blieb am Drücker. Sandra Gärtner beendete das Spiel mit einem „volle Pulle“ geschlagenen Schmetterball zum 25:10 und damit zum 3:1-Sieg.

Und diesen klaren Sieg und ihren siebten Platz in der Bayernliga feierten die Schützlinge von Trainer Födisch und Co-Trainer Daniel Seidl am Faschingswochenende zu Recht. Am kommenden Wochenende steht ein Doppelspieltag an: am Samstag zu Hause gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching II und am Sonntag in München beim TSV TB München II.