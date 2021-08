„Der größte Fußballer aller Zeiten“ - Fans und Funktionäre würdigen eine Legende

Gerd Müller kickte nur das Runde in das Eckige – das aber sehr erfolgreich. Nun ist er gestorben. Doch der Rekordtorschütze des FC Bayern München beeindruckte auf und abseits des Platzes nicht nur eine Generation

17.08.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Als Helmut Rahn 1954 Deutschland zum Titel bei der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz schoss, gab er dem Nachkriegsdeutschland auch wieder etwas Selbstbewusstsein. Als Gerd Müller 1974 das entscheidende Tor bei der Heim-WM gegen die Niederlande erzielte, war Deutschland gefühlt endlich wieder auf Augenhöhe mit der zivilisierten Welt. Man muss sich nicht für Fußball interessieren, doch es gibt Spieler, die mit ihren Toren eine kleine Ära prägen. Und das tat Müller, der am Freitag beerdigt werden soll, aus einfachen Verhältnissen stammte, bescheiden blieb und dennoch ein Weltstar wurde. Das sehen auch Fußballinteressierte aus der Region so.