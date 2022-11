Der Höhenflug soll anhalten - SVM will erneut auswärts punkten

Volleyballerinnen des SV Mauerstetten sind in der Bayernliga beim ASV Dachau leicht favorisiert. Ausfall im Mittelblock.

11.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Zu einem weiteren Auswärtsspiel treten die Volleyball-Damen 1 des SV Mauerstetten am Samstag beim ASV Dachau an. Beginn der Bayernligapartie ist um 14 Uhr in der Berufsschulhalle am Heinrich-Neumaier-Platz.

Aus der Dritten Liga verstärkt

Der ASV Dachau hat sich nach der durchwachsenen letztjährigen Saison, in der er nach vielem Hin und Her aufgrund der Pandemie Tabellenneunter wurde, mit zwei Spielerinnen vom benachbarten Drittligisten SV Lohhof verstärkt. Nach vier absolvierten Spielen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen suchen sie noch nach ihrer Form. So hatte der ASV klar mit 0:3 gegen Planegg/Krailing II und denkbar knapp 2:3 beim FC-DJK Tiefenbach verloren, gewann aber dann mit 3:0 zu Hause gegen den Tabellenletzten Eichenauer SV und in einer Zitterpartie 3:2 gegen den Tabellenvorletzten TSV Burgberg. Die Damen des SV Mauerstetten können dagegen nach dem starken Sieg gegen den damaligen Tabellenführer TB München mit sehr viel Selbstvertrauen nach Oberbayern fahren.

Formstarke Sandra Gärtner fehlt

Zudem haben sie sich in vier Spielen mit drei Drei-Punkte-Siegen den zweiten Tabellenplatz erobert. Auch trainierten sie zu Beginn dieser Woche sehr gut und schauen so voller Zuversicht auf die Aufgabe in Dachau. Allerdings muss die zuletzt so stark aufspielende Mittelblockerin Sandra Gärtner nach einem Zahnarztbesuch ein Spiel aussetzen. Auch wenn die Damen sehr selbstbewusst auftreten können, so hoffen sie doch auf die Unterstützung ihres Fanclubs. Zumal in Dachau meist wenig einheimische Zuschauer sind und die Unterstützung des mitreisenden Anhangs umso lauter ausfallen würde.

Die Damen 1 treffen sich um 10.30 Uhr zur Abfahrt an der Dreifachsporthalle mit folgendem Kader: Liberas: Nadine Birk, Franziska Holderried, Zuspiel: Nelly Hatzenbühler, Lara Schmid, Diagonal: Alissa Birk, Außenangriff: Marina Zabel, Caja Karpf, Ina Wahmhoff, Eva Kleiner, Mitte: Mona Gärtner und Lea-Marie Weh.