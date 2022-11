Der Lichterweg in Friesenried erhellt die Vorweihnachtszeit

Lichter erhellen die Dunkelheit und weisen den Weg vom Friesenrieder Ortsrand vorbei am Stadel mit Krippe und Ausstellung hin zum Lagerfeuer am Weiher.

28.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Lichter, so weit das Auge blicken kann. Mit etwa 16.000 LEDs erleuchten die Initiatoren des Friesenrieder Lichterwegs in der Vorweihnachtszeit immer abends, wenn es dunkel wird, einen Abschnitt des Radwegs in Richtung Salenwang.

Bürger gestalten die Leuchten selbst

Die illuminierten Gläser haben Friesenrieder Bürger individuell gestaltet und entlang des Weges aufgehängt. Zum Auftakt am Wochenende spielten unter anderem die Alphornbläser. Im Stadel werden Weihnachtsdeko und Geschenke angeboten, in einer Vorlesebox können Kinder sich eine Geschichte vorlesen lassen.