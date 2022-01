Der Mann aus Tirol - Simon Steiner führt die U17 in den Titelkampf

Simon Steiner hat die U17 des ESV Kaufbeuren mit Arbeit und Diszplin in die Meisterrunde gebracht. Nun stehen Titelkämpfe und seine Vertragsverlängerung für ihn an.

28.01.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Ein inzwischen 36-jähriger Südtiroler mischt seit nunmehr knapp zwei Jahren den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren auf. Simon Steiner hat mit seiner U17-Mannschaft, die er im vergangenen Sommer nach seiner ersten Station in der U15 übernahm, die Meisterrunde erreicht. Und damit war zu Saisonbeginn nicht unbedingt zu rechnen.

Als Eishockeyspieler früh gestoppt

Nicht das erste Mal, dass Steiner überrascht. Ungewohnte Wege geht der ehemalige Eishockeyspieler gerne. Bis 2006 spielte Steiner selbst Eishockey, stand unter anderem in Brixen und Turin auf dem Eis. Doch gleich drei Schulteroperationen verhinderten, dass seine aktive Karriere auch nur annähernd so lange dauerte wie bei anderen Sportlern. Bis heute ist seine Bewegung in der Schulter um 30 Prozent eingeschränkt. Doch Steiner machte, damals mit Anfang 20, das Beste aus der Situation und suchte sich einen anderen Sport. Auch auf Kufen.

Im Bobsport weiter gemacht

Im Bobsport brachte er es recht weit – fuhr vier Jahre lang sogar im österreichischen Bob-Nationalteam. Für’s Anschieben habe es eben noch gereicht, schwelgt der Eishockeylehrer in Erinnerungen. Viel professioneller als bei seinen vorherigen Eishockey-Stationen seien plötzlich die Trainingseinheiten gewesen, gefahren ist Steiner mit seinem Team sowohl bei Europa- als auch bei Weltcups. In die richtige Weltspitze schaffte er es nicht, wollte es auch nicht schaffen: „Ich bin dann im Laufe der Zeit an eine Grenze gestoßen, die ich nicht überschreiten konnte und auch nicht wollte.“

Mädchen für alles in Miesbach

Und so kehrte er wieder zum Eishockey zurück. Mit Anfang 30 war bei seiner Trainerstation in Miesbach in der Bayernliga quasi für alles verantwortlich. In jener Bayernliga kreuzten sich einst auch die Wege mit dem heutigen ESVK-Nachwuchstrainer Daniel Jun, damals in Diensten von Höchstadt. Als konsequenten nächsten Schritt bezeichnete es Steiner, dass er 2020 zum ESVK wechselte, wo alles professioneller ist. Professionalität und damit einhergehende Strukturen sind gute Schlagworte, um die Arbeit von Steiner zu verstehen. „Mir geht es um Struktur, Disziplin und harte Arbeit“, erklärt er seine Grundsätze. Was nicht dabei vorkommt, ist Angst. „Mit Angst kriegst du die Spieler nicht. Mit der neuen Spielergeneration funktioniert diese strenge Methode auch gar nicht“, weiß der 36-Jährige, der nun in der Meisterrunde als Außenseiter für die ein oder andere Überraschung gegen die Großen sorgen möchte.

Gespannt auf die nächste Reise

Welche Überraschungen das Leben für ihn selbst noch parat hält? Offen. Gemäß eigens aufgestelltem Plan möchte er noch bis 40, also etwa vier Jahre, im Eishockey-Nachwuchs arbeiten, um dann vielleicht wieder in den Senioren-Bereich zu wechseln. Mit dem ESVK spricht Steiner in diesen Wochen über eine Vertragsverlängerung. „Erste Gespräche haben schon stattgefunden. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht“, sagt Steiner.

Ab Freitag zunächst in die Meisterrunde: Die U17 des ESVK empfängt dann ab 19 Uhr Rosenheim in der Erdgas Schwaben Arena.