Der Nachwuchs räumt ab - Turnerinnen des TV Kaufbeuren erfolgreich

Bei der Allgäuer Meisterschaft im Kunstturnen holt der TV Kaufbeuren neun Podestplätze. Die Athletinnen des TVK gewinnen sogar sechs Titel.

26.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Erfolgreich sind die Kaufbeurener Turnerinnen in das Wettkampfjahr gestartet. Bei der Allgäuer Meisterschaft holte der TVK-Nachwuchs neun Podestplätze, darunter auch sechs Titel.

Hannah Armstrong zum Einstieg Meisterin

Für die Neuzugänge Hannah Armstrong (2017) und Lianna Schreider (2016) war es das erste Mal, dass sie sich vor Kampfrichtern und Publikum präsentierten. Hannah wurde Allgäuer Meisterin AK6 und Lianna Vizemeisterin im Pokalwettkampf hinter ihrer Vereinskollegin Alissa Stuckert (2016). Sie hängten ihre Konkurrenz mit einem Abstand von über vier Punkten ab. Lea Stark (2016) zeigte sich in der AK7 von ihrer besten Seite und wurde ebenfalls Allgäuer Meisterin. In der AK8 starteten zwei Turnerinnen: Mayla Armstrong (2015) holte sich den Sieg, Aurelia Belotti (2014) wurde Vizemeisterin im Pokalwettkampf.

Dziuga Gaidamaviciute siegt souverän

Erstmals den Anforderungen der Kürklasse (LK3) stellte sich die elfjährige Dziuga Gaidamaviciute. Sie turnte fast abzugsfrei und präsentierte alle einstudierten Elemente. Mit hohem Abstand und Gerätesiegen auf Barren, Balken und Boden, wurde sie verdient Allgäuer Meisterin. Ebenfalls in der LK3 starteten die 14-jährigen Florentina Hummel (7.) und Rebekka Wengler (10.), die völlig überraschend bei der Siegerehrung von ihrer jüngeren Vereinskollegin Veronika Lochner (6.) überholt wurden. „Beim größten Teilnehmerfeld entscheiden schon Kleinigkeiten über mehrere Platzierungen und für Vroni lief es an diesem Tag einfach genial“, sagt Trainerin Katharina Burkhardt. Nachwuchsturnerin Finja Browarzyk (17.) startete zum ersten Mal und zeigte besonders am Barren, welche Fortschritte sie gemacht hat.

Harte Konkurrenz für Katharina Burkhardt

In den höheren Anforderungen der LK2 starteten Jasmin Kaiser (1.) und Katharina Burkhardt (4.) in unterschiedlichen Altersstufen. Während Kaiser mit sauberen Übungen und hohen Schwierigkeitswerten auf Meistertiteljagd war, sah sich Burkhardt harter Konkurrenz ausgesetzt. Sie verpasste am Ende nur knapp Bronze. In der leichtesten Kürklasse (LK4), einer Einstiegskategorie, starteten drei TVK-Turnerinnen. Vizemeisterin Maja Stadelbauer und Johanna Hockerts (4.) platzierten sich mit guten Schwierigkeitswerten und wenig Fehlern auf den vorderen Plätzen. Turnküken Julika Browarzyk debütierte als Jüngste in der Klasse und hielt mit vergleichbaren Werten an drei Geräten souverän mit.