Der nächste Schritt - Chris Kraemer geht zum deutschen Meister

Christopher Kraemer wechselt in der Ringer-Bundesliga vom SC Kleinostheim zum Serienmeister Wacker Burghausen.Damit verfolgt der Westendorfer ein Ziel.

06.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zwei Jahre lang ist Christopher Kraemer für den Bundesligisten SC Siegfried Kleinostheim auf die Matte gegangen - zusammen mit Niklas Stechele, der in Kleinostheim bleibt. Nun folgt für den Westendorfer der nächste Schritt in seiner Karriere: Der 26-Jährige schnürt sich in der kommenden Saison die Ringerstiefel für den Bundesligisten und amtierenden deutschen Mannschaftsmeister SV Wacker Burghausen.

Andreas Maier, der Westendorfer kommt

Die Ostbayern haben sich heuer bereits zum vierten Mal in Folge zum nationalen Champion gekürt. Weil Burghausens Haudegen Andreas Maier im letzten Finalkampf gegen den ASV Mainz 88 seine Karriere beendet hat, soll Kraemer nun dessen Lücke im Limit bis 66 Kilo schließen. Dieser Wechsel an die Salzach bringt für den Kaderathleten des Deutschen Ringer-Bundes noch einen weiteren Vorteil. „Ausschlaggebend ist, dass Matthias Maasch mich bei meinem Ziel Olympia 2024 unterstützen wird“, erklärt der Ostallgäuer.

Jetzt heißt es, durchsetzen

Der Sportliche Leiter der Burghauser will das Maximale aus dem Westendorfer Eigengewächs herausholen. „Chris hat es die vergangenen Jahre aufgrund einiger Faktoren nicht geschafft, von daher müssen wir erst einmal eine Basis aufbauen, damit er auch verletzungsfrei durchtrainieren kann“, betont Maasch, der früher ein erfolgreicher Ringer war. Die nationale Konkurrenz Kraemers sei sehr stark. „Er muss sich hier erst einmal durchsetzen, damit er auch international eine Medaille holen kann. Das ist unser gemeinsamer Anspruch“, berichtet Maasch.

Training auch im Ostallgäu möglich

Die Voraussetzungen beim SV Wacker könnten für Kraemer nicht besser sein: Optimale Trainingsbedingungen und starke Sparringspartner warten auf ihn. Seit Jahren hat Burghausen das Glück, auf eine herausragende, wenn nicht die beste Griechisch-römisch-Achse in der Bundesliga zurückgreifen zu können. Deutsche Topleute, die international große Erfolge gefeiert haben, starten für die Ostbayern. Darunter ist auch Idris Ibaev, der im vorigen Jahr bei der U23-Weltmeisterschaft Gold für Deutschland holte. Kraemer wird das Team nochmals verstärken. Dabei kann er auch selbst entscheiden, wo er trainieren möchte. Mit Burghausen, dem Bundesstützpunkt Nürnberg und der Heimstätte in Westendorf stehen ihm drei Orte zur Auswahl.

Ein Quartett für eine Position

Vier Ringer konkurrieren derzeit um Startplätze bei internationalen Großturnieren. Bei der Europameisterschaft Ende März in Budapest muss Kraemer seinem direkten Rivalen Abdolmohammad Papi den Vortritt lassen. Bei einem internationalen Turnier in Malmö (Schweden) setzte sich der Bundesligaringer der Red Devils Heilbronn gegen die deutsche Konkurrenz durch. Olympiastarter Etienne Kinsinger wird in Ungarn ausnahmsweise bis 63 Kilo auf die Matte gehen.

Olympia als Traum

Der Fokus von Kraemer liegt nun auf den nationalen Titelkämpfen und dem Großen Preis von Deutschland in Dortmund. Nur bei einer Topplatzierung hat er eine Chance, sich für die WM heuer in Belgrad zu qualifizieren. „Jedes Turnier wird neu bewertet. Wer die bessere Leistung erzielt und sich in Szene setzen kann, hat die besseren Karten“, sagt Kraemer. Der 26-Jährige will seinen Traum von den Olympischen Spielen weiterhin aufrechterhalten. Er weiß, dass der Weg bis dahin sehr steinig ist.