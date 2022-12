Gefährliches Gespenst in Pantoffeln

Als es noch einen Friedhof bei der Kaufbeurer St. Martinskirche gab, trieb dort eine gruselige Gestalt ihr Unwesen. Man drufte ihm nicht in die Augen blicken.

13.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in so manches Kaufbeurer Geheimnis eintauchen.

Früher gab es bei der Kaufbeurer St. Martinskirche auch einen Friedhof. Ein bekannter Geist, der Schloarger (auch Schlorgger), soll dort sein Unwesen getrieben haben. Frau Maierhof (Simone Dopfer) vom Geschichtenladen im Kaisergässchen ist Sagenspezialistin und kennt die Geschichte der gruseligen Gestalt.

„Die Menschen fürchteten sich früher vor dem Schloarger“, schildert sie. Dieser soll in Pantoffeln auf dem Friedhof gespukt haben. „Man darf dem Schloarger auf keinen Fall in die Augen schauen, sonst wird man von ihm zu Stein verwandelt“, weiß Maierhof.

Der Schloarger tauchte am Tänzelfest-Lagerleben auf

Erst wenn am nächsten Morgen der Hahn kräht, sei man von dem Fluch erlöst. In den „Allgäuer Sagen“ von Karl Reiser heißt es zudem, wenn der Schloarger umherzog, sei nachts die Kirche hell erleuchtet gewesen und aus ihr ein wunderschöner Gesang erklungen.

Mit der Verlegung des Friedhofs sei der Schloarger allerdings verschwunden, seither habe auch niemand mehr das unerklärliche Leuchten und den Gesang wahrgenommen – nur beim Tänzelfest-Lagerleben tauchte das Gespenst wieder für einige Jahre auf.

