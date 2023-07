Der Tourismus in Kaufbeuren wächst

Bei seiner Jahresversammlung zieht der Verein für Stadtmarketing Bilanz und stellt Zahlen und Pläne für den Weihnachtsmarkt und sein Buchungsportal vor.

Von Redaktion Kaufbeuren

03.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Verein Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing (KFTS) hat bei seiner Jahresversammlung Bilanz gezogen. „Die Corona-Pandemie haben wir nun endgültig überwunden“, stellte Vorsitzender Ulf Jäkel fest. Im Rückblick auf das Jahr 2022 zählte man rund 42.550 Ankünfte in den Beherbergungsbetrieben. Dies seien zwar immer noch rund 5000 weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, doch deutlich mehr als in den Pandemiejahren 2020/2021. Durchschnittlich blieben die Gäste jeweils 2,1 Nächte lang in Kaufbeuren und damit länger als zuvor. „Wir stellen hier in Kaufbeuren also eine Tendenz fest, die in der gesamten Tourismus-Region Allgäu spürbar ist“, sagte Chiara Bienek, die sich im vergangenen Jahr auch um das aktualisierte Unterkunftsverzeichnis der Stadt gekümmert hat. Sophie Kalisch, Ansprechpartnerin der Touristinformation, bestätigte diesen Positivtrend ebenfalls. Birgit Müller berichtete von den Stadtführungen. Nahmen 2021 gut 2300 Personen an den 222 angebotenen Führungen teil, seien es im vergangenen Jahr über 4000 Teilnehmer bei 378 Angeboten gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.