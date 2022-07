Der TSV ist jetzt auch die Macht in Schwaben - Westendorfer Nachwuchs dominiert

Für die Nachwuchs-Ringer aus Westendorf gibt es bei den Bezirksmeisterschaften eine Medaillenflut.

27.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der TSV Westendorf ist der große Sieger bei den schwäbischen Titelkämpfen. In eigener Halle waren die Nachwuchsringer aus dem Ringerdorf nicht zu bremsen. Die ausgezeichnete Bilanz: 15 Mal Gold, 11 Mal Silber und 14 Mal Bronze für den TSV.

Starke Einsteiger und schwache Gegner

Trotz des großartigen Erfolgs der Westendorfer Ringer will Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele die Medaillenflut nicht überbewerten. „Es ist super für uns gelaufen. Und normalerweise dürfen mir bei so einem Erfolg nicht die Superlative ausgehen. Doch einige Vereine waren einfach nicht konkurrenzfähig“, bringt er es auf den Punkt. An seiner Meinung, dass für ihn das Gesamtergebnis deshalb eher zweitrangig sei, habe sich nichts geändert. „Die Jüngsten haben Wettkampfpraxis und Erfahrungen sammeln können. Das zählt“ Dass mit Mering und Kottern Konkurrenz in Schwaben heranwächst, freut Stechele natürlich. Insgesamt konnten sich alle Trainer einen guten Einblick beim Nachwuchs verschaffen und ihre Rückschlüsse daraus ziehen.

Die Wertung überragend

„Viele haben gesehen, dass es im Wettkampf dann doch anders verläuft als noch im Training.“ Am Ende hatte Westendorf 361 Punkte auf dem Konto und gewann souverän die Mannschaftswertung vor dem TSC Mering (156) und TSV Kottern (109). Insgesamt waren neun Vereine aus dem gesamten Bezirk am Start.