Der TVN mischt im Faustball überall ganz vorne mit

Drei Männerteams und die Frauenmannschaft der Faustballer des TV Neugablonz sind obenauf. Die U18 ist Bezirksmeister.

18.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Jugendfaustballer des TV Neugablonz sind nun auch in die neue Saison gestartet: Die Mannschaft U18 weiblich holte sich vor heimischer Kulisse in der Einfachrunde ungeschlagen 6:0 Punkte und sichert sich damit den Meistertitel auf Bezirksebene.

Kinder sammeln erste Erfahrungen

Erste Spielerfahrungen sammelten die Kinder in der Altersklasse U12 bei ihrem ersten Spieltag in Amendingen – und gewannen sogar ein Spiel. Das Team der U18 männlich steigt am kommenden Samstag in Donauwörth in die Feldsaison ein, ebenso die Spielerinnen und Spieler der U14 mixed in Rosenheim. Die U10 bestreitet den zweiten Spieltag in Amendingen und ist, wie die U12, mit viel Spaß und Freude dabei, Erfahrungen im Faustballsport zu sammeln und schlagkräftiger zu werden.

Herren III des TVN noch ungeschlagen

Auch die Dritte Männermannschaft des TVN im Erwachsenenbereich ist in der Bezirksliga Schwaben in die Feldsaison gestartet. Das junge Team mit Sebastian Demuth, der genauso wie Manuel Bär nach längerer Spielpause wieder durchstartet, den Routiniers Michael Böhm und Björn Siegmund sowie den Jugendspielern Kilian Helfensdörfer, Dustin Ahner und Emilian Laurent setzte sich am ersten Spieltag ungeschlagen zusammen mit dem SV Erolzheim mit jeweils 8:0 Punkten an die Tabellenspitze. Der direkte Vergleich sowie der kommende Einstieg des SV Amendingen in das Spielgeschehen in Erolzheim werden zeigen, welche Mannschaft am Saisonende die Nase an der Tabellenspitze vorne haben wird.

Damen lieben es spannend und erfolgreich

Die Damen holten in der Bayernliga beim Spieltag in Obertraubling erneut 4:0 Punkte ab. Sie haben in den hart umkämpften Spielen ihr Potenzial gezeigt und sicherten sich mit 8:0 Punkten den zweiten Platz, hinter dem TV Eibach 03. Am kommenden Sonntag wollen sie sich in Augsburg gegen die Gastgeberinnen und den TV SW Oberndorf weitere Punkte sichern, um sich vorne festzusetzen.

Die Herren I mit Motivation aus der Hallenrunde

Die Erste Männermannschaft hat ihr Ziel immer fest vor Augen: Sie will den Spirit und die Leistung aus der Halle in der Feldrunde beibehalten und vertiefen. So ist es für das Team klar, dass nur der Aufstieg in die 2. Bundesliga in Frage kommt. Aktuell führen sie die Tabelle mit 8:0 Punkten an, da auch sie mit 4:0 Punkten vom Auswärtsspieltag nach Hause gekommen sind. Sie greifen nach den Pfingstferien in Staffelstein wieder in das Spielgeschehen ein. Beim Heimspieltag am 25. Juni gegen den TSV Unterpfaffenhofen und den MTV Rosenheim wollen sie sich endgültig für die Meisterrunde qualifizieren.

Auch die Männer II sind Tabellenführer

Die Männer II setzte sich in der Landesliga mit Wiedereinsteiger Lukas Richter am ersten Spieltag mit 5:1 Punkten an die Tabellenspitze. Sie greift am Sonntag in Unterpfaffenhofen wieder in das Geschehen ein. Das Team hofft, gegen den Gastgeber und den SV Amendingen die Leistung wiederholen zu können, um weiter an der Tabellenspitze mitzuspielen.