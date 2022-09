Der Underdog schreibt Geschichte - Hirschzell steht im Kreispokal-Halbfinale

ASV Hirschzell empfängt im Halbfinale des Kreispokals den Bezirksligisten Egg an der Günz. Und der A-Klassist glaubt an seine Chance - auch mithilfe fremder Fans.

Der ASV Hirschzell spielt im Halbfinale des Kreispokals am Mittwoch ab 19 Uhr gegen den Landesliga-Absteiger SV Egg an der Günzburg. Für die Hirschzeller ist schon der Einzug ins Halbfinale der größte Erfolg der über 70-jährigen Vereinsgeschichte, nun will der ASV gegen den klaren Favoriten aus Egg aber auch das Finale erreichen.

Der Favorit ist ziemlich klar

Die Mannschaft aus Egg möchte in dieser Saison den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga schaffen und steht aktuell in der Bezirksliga klar auf dem ersten Tabellenplatz. Dennoch sollten sich die Egger in Acht nehmen, da auch die Heimmannschaft eine klasse Saison spielt und auf Tabellenplatz drei mit einem Punkt Rückstand das klare Ziel Aufstieg anvisiert. Mittlerweile seit 19 Spielen ungeschlagen, wollen die Hirschzeller den nächsten Erfolg im Pokal feiern. Und Abteilungsleiter René Bienwald hat dazu noch eine Idee, um die Motivation zu steigern.

Umliegende Vereine geladen

„Wir freuen uns sehr, dass wir so weit gekommen sind und möchten zum Halbfinale auch alle umliegenden Vereine, Fans und Sponsoren einladen. Hierzu haben wir uns eine besondere Aktion überlegt: Jeder der in seinen Vereinsfarben zum Spiel kommt und uns unterstützt, bekommt am Eingang einen Getränkegutschein von uns. Hoffen wir, dass das Wetter hält und wir zahlreich unterstützt werden.“ Die Mannschaft um Robert Reichert ist jedenfalls voll motiviert und kann mit einem breiten Kader antreten.