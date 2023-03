Derby aus der Distanz entschieden - Kaufbeuren schlägt Buchloe deutlich

DJK Kaufbeuren gewinnt im Viertelfinale des Basketball-Bezirkspokals auch das dritte Ostallgäuer Duell der Saison gegen den VfL Buchloe. Ein Dreier-Regen ist entscheidend.

01.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit einer überragenden Trefferquote von der Dreipunktelinie hat sich die DJK Kaufbeuren im Ostallgäuer Derby gegen den VfL Buchloe das Ticket für das Final-Four-Turnier des Bezirkspokals gesichert.

Drittes Derby, dritter Sieg für die DJK

Die Kaufbeurer gewannen beim Ligakonkurrenten im Viertelfinale des Wettbewerbs deutlich mit 74:50 (37:23). Es war bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Nachbar-Vereine in der aktuellen Spielzeit: Die zwei Bezirksoberliga-Duelle zuvor hatte jeweils die DJK gegen den Aufsteiger ebenfalls klar für sich entschieden. „Den Einzug unter die letzten Vier und die Möglichkeit auf einen Titel in dieser Saison wollten wir uns nicht nehmen lassen – auch wenn wir wussten, dass sich Buchloe nach seinem ersten Ligasieg im Aufwind befindet“, sagte Kaufbeurens Trainer Isidoro Peronace. „Es war ein rundum faires und freundschaftliches Derby, das wir verdient gewonnen haben – weil wir einfach aus der Distanz einen Ausnahmetag erwischt haben.“

Scharfschütze Dominik Tietz läuft heiß

Insgesamt 13 „Dreier“ verbuchten die Gäste in dieser Partie – mit Abstand Saisonbestwert für die Kaufbeurer. Sechs davon gingen allein aufs Konto von DJK-Scharfschütze Dominik Titz, der nach überstandener Grippe-Erkrankung auf Anhieb wieder in Topform und mit 21 Punkten auch bester Werfer der Begegnung war.

Bei Buchloe fällt nichts aus der Distanz

Mit derart viel „Fire Power“ erarbeitete sich der Favorit bereits nach dem ersten Viertel einen 25:11-Vorsprung, dem die Buchloer Hausherren fortan hinterherlaufen mussten. „Bei uns fiel aus der Distanz leider ganz wenig, daher haben wir versucht, in der ersten Halbzeit unsere leichten Vorteile unter dem Korb auszuspielen“, sagte VfL-Coach Joachim Bremser. Das gelang im zweiten Spielabschnitt auch besser: Die Buchloer gestalteten ihn zumindest ausgeglichen, sodass es beim Stand von 23:37 aus ihrer Sicht in die Pause ging. Doch auch nach dem Seitenwechsel regnete es die Dreipunktewürfe nur so hinein in den Korb der Gastgeber.

DJK peilt Pokalsieg an

„Außerdem konnte Kaufbeuren die Räume in der Zone immer dichter machen“, erklärte Bremser. „Wir haben alles reingehaut bis zum Schluss, aber sie sind dann einfach zu erfahren und haben das Ergebnis souverän verwaltet.“ Die DJK baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte kontinuierlich aus und ließ letztlich mit dem 74:50 keinen Zweifel an ihren Ambitionen, bei der Vergabe des Bezirkspokals in diesem Jahr ein ordentliches Wörtchen mitreden zu wollen. „Das war eine gute Teamleistung in einem Spiel, das Spaß gemacht hat, auch weil wir uns mit den Buchloern gut verstehen – wobei sie das mit dem Spaß heute vielleicht etwas anders sehen werden“, fasste DJK-Trainer Peronace mit einem Augenzwinkern zusammen. Das solle aber keineswegs vermessen klingen: Er und seine Mannschaft würden dem VfL im Kampf um den Klassenerhalt jedenfalls alle Daumen drücken.

VfL Buchloe (Punkte): Chloupek, Seyhan (je 15), de Lira Gomes, Kindlmann A. (je 4), Rotter, Venos (je 3), Etuss Omon, Hajek, Liebel (je 2).

DJK Kaufbeuren (Punkte): Titz (21), Beinhofer (12), Dressler (11), Susock 10), Taltakaev (8), Koehler (6), Bruckmeier, Özer (je 3), Kaczmarek.

VfL Buchloe vor schwerer, aber machbarer Aufgabe

Nach dem ersten Erfolg in der Bezirksoberliga zuletzt gegen Nördlingen wartet auf Schlusslicht Buchloe am kommenden Sonntag, 5. März, eine weitere ganz wichtige Partie im Abstiegskampf, wenn der Tabellensiebte, TSV Gersthofen, ab 17 Uhr zu Gast ist – keine ganz einfache, aber durchaus machbare Aufgabe. VfL-Coach Bremser: „Wir werden sicher nicht aufgeben und weiter bis zum Saisonende alles geben.“

Kaufbeuren will Tabellenführer die weiße Weste bekleckern

Die Kaufbeurer sind in der Liga zeitgleich am Sonntag im Einsatz – mit der noch etwas größeren Herausforderung an diesem Spieltag: Es geht auswärts gegen den nach 13 Partien noch ungeschlagenen Tabellenführer und Titelfavoriten BG Illertal. „Da haben wir im Grunde gar nichts zu verlieren, aber wieso sollten wir nicht für eine Überraschung gut sein?“, meint Peronace. Ein Saison-Höhepunkt wäre es allemal, den Illertalern als möglicherweise einziges Team eine Niederlage beizubringen.