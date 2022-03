Spielerinnen des TEC Gutenberg räumen bei der Deutschen Tischeishockey-Meisterschaft ab

Sina Loy und Linda Albrecht vom TEC Gutenberg überzeugen bei der deutschen Tischeishockey-Meisterschaft. Die nächste Station haben sie auch schon im Auge.

Auch im Tischeishockey ist die Saison zu Ende gegangen – zumindest bei den Frauen.

Dabei traten Sina Loy und Linda Albrecht für den TEC Gutenberg bei der deutschen Meisterschaft in Brunnthal bei München an – und landeten beide auf dem Podest.

Spielerinnen des TEC Gutenberg landen auf dem Podest

Der TEC konnte coronabedingt nur mit den beiden antreten. Sowohl Loy als auch Albrecht riefen zum richtigen Moment ihre Leistungen ab. Beide scheiterten nur an der Titelverteidigerin Tamara Shalomayeva vom TEHC Blackforest Werewolves aus Lahr im Schwarzwald. Für Loy bedeutete das Platz zwei und für Albrecht den dritten Rang.

Titelverteidigerin aus dem Schwarzwald schlägt wieder zu

Zudem traten die zwei Frauen und die restlichen Spieler des TEC Gutenberg beim Feringapokal an, einem von sechs DTEV-Bundesligaspieltagen im Jahr. Mit insgesamt elf Spielern ging der TEC in den Wettbewerb. Nach der Vorrunde hatten es immerhin drei der Spieler in die Play-offs geschafft. Im Achtelfinale erwischten die Gutenberger jedoch starke Gegner.

Nächste Station für den TEC Gutenberg: German Open in Lahr

Nicolas Lindner traf dabei auf Elias Klimek, viertplatzierter der vergangenen deutschen Meisterschaft, Josef Fischer, bester Gutenberger in der Vorrunde, auf Mykhaylo Shalomayev, Zweitplatzierter der vorigen deutschen Meisterschaft, und Felix Waldmann auf Linus Restel, Ranglistenerster in Deutschland. Deshalb war für alle drei Gutenberger im Achtelfinale die Endstation des Turniers erreicht. Insgesamt ist der Verein aber mit den zwei Pokalen bei den Frauen und der restlichen Mannschaftsleistung zufrieden. Weiter geht es für den TEC Gutenberg in der World Series am 7. Mai mit der German Open in Lahr im Schwarzwald.

