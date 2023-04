„Die Anspannung ist zu spüren“ - TSV Friesenried vor dem Spitzenspiel

Gunther Schechinger, Trainer des TSV Friesenried, vor dem ultimativen Spitzenspiel in der Kreisklasse 2 gegen den TSV Obergünzburg. Es geht um den direkten Aufstieg.

27.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Es ist das absolute Topspiel am Wochenende. Die beiden besten Mannschaften der Kreisklasse 2 stehen sich am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Sportplatz in Friesenried gegenüber. Der heimische TSV Friesenried als Tabellenzweiter und der gastierende TSV Obergünzburg als Spitzenreiter. Nur diese beiden Teams kämpfen in der Liga noch um den einen direkten Aufstiegsplatz. Auch für den 52-jährigen Gunther Schechinger, Coach des TSV Friesenried, wird es ein Fußballfest werden.

Wie häufig gibt es solche Spitzenspiele in, sagen wir, fünf Jahren?

Gunther Schechinger: In fünf Jahren erlebt man ein solches Spiel maximal einmal. Das müssen wir alle genießen. Das muss man richtig in sich einsaugen.

Was wird der Schlüssel sein, der über Sieg oder Niederlage entscheidet?

Schechinger: An diesem Tag wird aus meiner Sicht die Tagesform entscheiden. Zwei starke Teams spielen auf dem Platz gegeneinander. Beide Mannschaften haben starke Einzelspieler in ihren Reihen. Natürlich wird es darauf ankommen, dass diese auch fit sind.

Sind Sie denn guter Dinge, dass die Tagesform in Friesenried stimmt und alle fit sind?

Schechinger: Guter Dinge bin ich. Fit? Großteils. Ein oder zwei Spieler könnten ausfallen. Aber das wird auch beim Gegner so sein, wie man hört…

Ihre Mannschaft hat mit nur 19 Gegentoren die beste Verteidigung der Liga. Das spricht für große Disziplin – auch in taktischen Belangen?

Schechinger: Das haben wir uns in der vergangenen Zeit erarbeitet. Dass man eben nur aus einer stabilen Defensive heraus erfolgreich sein kann.

Die defensive Statistik ist zumeist auch ein Lob für den Trainer…

Schechinger: Ich seh’ es in erster Linie als Lob für das Team, dass es die Vorgaben so gut annimmt.

Wie beschreiben Sie die Obergünzburger Mannschaft?

Schechinger: Obergünzburg steht sehr gut. Sie haben viele erfahrene Spieler. Sie leben von den Umschaltsituationen nach vorn.

Ist Ihre Vorbereitung auf das Topspiel eine andere als in „normalen Wochen“?

Schechinger: Bisschen anders. Die Stimmung in der Mannschaft ist anders. Da ist Freude, aber auch die Anspannung zu spüren. Ich finde das eher positiv.

Es geht um den Aufstieg – planen Sie schon eine mögliche Saison in der Kreisliga?

Schechinger: Das ist mir zu früh. Ich schaue nur auf den nächsten Gegner. Es bringt nichts, jetzt schon etwas zu planen, das man dann vielleicht wieder umschmeißen muss.