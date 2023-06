Die bayerischen Meister - Marien-Realschule holt souverän den Titel

Die Marien-Realschule Kaufbeuren ist das beste Volleyballteam im Freistaat in der Klasse Mädchen IV. Dazu trägt auch der SV Mauerstetten bei.

02.06.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Die Marien-Realschule Kaufbeuren ist bayerischer Schulmeister im Volleyball. Dafür hatte sich das Team als südbayerischer Meister qualifiziert. Für den Wettkampf waren neun Mädels mit ihren Betreuerinnen Monika Sonderegger und Karin Sailer zum bayerischen Volleyballfinale der Wettkampfklasse Mädchen IV nach Schwandorf in der Oberpfalz gefahren.

Als deutsche Vizemeister begrüßt

Alle Mädels trainieren beim SV Mauerstetten und wurden beim Einlaufen gleich als die deutschen Vizemeisterinnen der U14 begrüßt – dass war der Jugendmannschaft des SVM am Wochenende zuvor in Straubing gelungen. Das Team musste dieses Mal in zwei Teilmannschaften gegen den nordbayerischen Meister antreten. Team A spielte zuerst gegen Team A aus Schwandorf und holte gleich zu Beginn zwei Sätze. Team B schaffte ein 1:1 gegen das Team B des Ausrichters – somit waren bereits 3:1 Sätze auf dem Konto der Kaufbeurer Mädels.

Im zweiten Teil ganz souverän

Danach mussten in den Überkreuzspielen – A gegen B und B gegen A – noch zwei Sätze gewonnen werden, um als Sieger festzustehen. Anfangs war es sehr knapp, aber die Marien-Realschülerinnen ließen nichts mehr anbrennen und holten sich auch die letzten vier Sätze zum 7:1-Gesamtsieg. Bei der Siegerehrung gab es die begehrten blauen Bayernjacken und danach noch einen Abstecher in ein „amerikanisches Spezialitätenrestaurant“ bevor die Heimreise angetreten wurde.