Die Erste patzt, die Zweite feiert - Kaufbeuren II steigt souverän auf

Die SpVgg Kaufbeuren verliert zum Abschluss in der Bezirksliga. Aber der Fokus liegt auf der Zweiten, die Meister in der B-Klasse wird und aufsteigt.

24.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die SpVgg Kaufbeuren hat die Saison mit einer Niederlage abgeschlossen. Wie bereits im Hinspiel verlor Kaufbeuren gegen Türkgücü Königsbrunn auch die das Bezirksliga-Rückspiel mit 0:2. „Wir haben genügend Torchancen gehabt, doch der Torwart der Königsbrunner hatte immer wieder seiner Finger dazwischen. Mein Kopfball hab ich schon im Tor gesehen, dann wieder so ein Reflex“, beschrieb Ardi Rramanaj die Kaufbeurer Bemühungen.

Alles auf die Zwei

Priorität hatte bei der SVK aber die Zweite Mannschaft an diesem Wochenende – so spielten die Kaufbeurer zehn Minuten vor der Halbzeit mit nur zehn Mann, Matteo Di Maggio musste verletzt raus. Alle Auswechselspieler sollten am Sonntag spielen, so wurde erst nach der Halbzeit gewechselt. Am Sonntag machte dann die Zweite der SVK den Sack zu, gewann ihr Heimspiel gegen Bertoldshofen/Sulzschneid II mit 6:1 und wurde souverän Meister in der B-Klasse. 135:23 Tore, eine Niederlage bei 24 Siegen zeigten die Überlegenheit in dieser Liga.

Spieler ziehen mit

Die Trainer Dustin Hennes und Mahmut Kabak, der auch für die Erste zuständig ist, waren natürlich stolz auf ihr Team und sprachen der Mannschaft ein großes Kompliment aus. Alle Spieler hatten sich immer zur Verfügung gestellt, egal in welcher Mannschaft. Die Belastung war dadurch zeitweise sehr hoch, natürlich auch wegen Corona mit etlichen Nachholspielen. Nun haben die Spieler drei Wochen Sommerpause, während Kabak bereits seinen Plan für die nächste Saison erstellt.