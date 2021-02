Die Gasthäuser sind geschlossen und die Feste abgesagt. Dennoch ist trotz der Krise auch Optimismus erkennbar.

Am Aschermittwoch hat sie eigentlich begonnen, die hohe Zeit des starken Bieres. Doch coronabedingt gehen die Chancen auf spritzige Anstiche und rauschende Bockbierfeste auch in den nächsten Wochen gegen Null. Nicht nur deshalb herrscht bei den Brauereien in und um Kaufbeuren alles andere als Feierlaune. Je nach Größe und Ausrichtung sind die Produzenten des Gerstensaftes in der Region jedoch ganz unterschiedlich von der Krise betroffen.