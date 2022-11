Die Fastnachtszunft Burgenstadl Pforzen freut sich auf die närrische Saison

Fastnachtszunft Burgenstadl Pforzen freut sich auf den Fasching 2022/23. Die Garden proben fleißig. Auch der Termin für die Inthronisierung steht schon fest.

19.11.2022 | Stand: 12:33 Uhr

Die Fastnachtszunft Burgenstadl Pforzen hat ihre Aktivitäten nach der coronabedingten Pause wieder aufgenommen. So sind die vier Garden, wie Minigarde, Kindergarde, Teeniegarde und Prinzengarde schon fleißig am Gestalten der Tänze beschäftigt und mit Eifer dabei.

Fastnachtszunft Burgenstadl Pforzen: Am 7. Janaur findet die Inthronisierung des neuen Prinzenpaares statt

Neue Gesichter hat die Minigarde dazu bekommen, einige sind altersbedingt in die großen Garden gewechselt. Sie stehen nun für Auftritte bereit. Am Samstag, 7. Januar, findet die Inthronisierung des neuen Prinzenpaares und die Vorstellung der neuen Garde- und Showtänze statt. Auch die neuen Kostüme werden an diesem Abend präsentiert. Noch ohne Montur aber trotzdem faschingsbegeistert trafen sich die Gardemädchen nebst Trainerinnen und Narrenrat zu einem „Stelldichein“ zum Faschingsauftakt.

(Lesen Sie auch: In Mauerstetten fällt der Startschuss für die närrische Zeit)

Ein Blick in die Chronik des Vereins: Der Grundstein für die Fastnachtszunft wurde gelegt, als sich am Faschingssonntag 1965 einige Herren im Gasthof „Goldener Hirsch“ entschlossen, den Mitbürgern ein Spektakel besonderer Art zu bieten. Am darauf folgenden Tag trafen sich Franz Rotter sen., Eduard Schafnitzel, Johann Socher, Justin Zwinger und Xaver Königsberger in närrischen Gewändern, um ihr Vorhaben, das Volk zu belustigen, in die Tat umzusetzen. Mit zwei Federwäglein und einem Milchschlitten, von Pferden gezogen, fuhren sie im Dorf umher und erheiterten im Nu die Gemüter. Für die musikalische Untermalung sorgte ein altes, asthmatisches Grammophon. Aufgrund der großen Begeisterung beschlossen die tapferen Fastnachter, im folgenden Jahr wieder einen Umzug zu starten, doch 1966 sollte es nichts werden: in Pforzen grassierte die Maul- und Klauenseuche und das halbe Dorf stand unter Quarantäne.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am 31. Januar 1967 wurde die Idee geboren, eine Fastnachtszunft zu gründen, was auch sofort in die Tat umgesetzt wurde. Um die Fastnachtszunft an die alte Geschichte Pforzens zu binden, wurde ihr in Anlehnung an die längst verfallene Burg der Ritter von Pforzen, der Beinamen „Burgenstadl“ verliehen;

(Das könnte Sie auch interessieren: Warum ist am 11.11. um 11.11 Uhr der Faschingsbeginn?)

Am 6. Februar 1967 war es soweit. Mit sieben phantastisch geschmückten Wagen, welche die Dorfereignisse und die große Politik aufs Korn nahmen, setzte sich der zünftige Gaudiwurm in Bewegung. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Pforzen. Das begeisterte Publikum, welches die Straßen säumte, huldigte dem ersten Prinzenpaar Annelies I. und Martin I. In den folgenden Jahren wurde aus dem Gaudiwürmlein ein ausgewachsener Gaudiwurm. Im Jahre 1969 wurde das Prinzenpaar zum ersten Mal von einer Prinzengarde begleitet. Am 12. Januar 1977 wurde der Eintrag ins Vereinsregister vorgenommen. Die Fastnachtszunft Burgenstadl ist seit diesem Zeitpunkt ein „eingetragener Verein“ mit Satzung.

1988 wurde das "Wahrzeichen" der Fastnachtszunft Burgenstadl, der „Buckelschärrer“, geschaffen

Im Jahre 1988 wurde das „Wahrzeichen“ der Fastnachtszunft Burgenstadl, der „Buckelschärrer“, geschaffen. Dieser sei bei privaten Grabungen am Burgenstadl freigelegt worden. So erzählt es zumindest mittlerweile die Sage. Seitdem dient der Buckelschärrer auch als Orden der FZB. Ein Holzduplikat des „Schärrers“ wird alljährlich an verdiente Persönlichkeiten überreicht. 1988 fand auch erstmals ein Rathaussturm statt. Es ist inzwischen Tradition geworden, dass ausgelassene Narren in phantasievollen Kostümen die Verwaltungsgemeinschaft Pforzen stürmen. Auf lustige Weise wird die Belegschaft, samt Bürgermeister, aus dem Rathaus komplimentiert und bis Aschermittwoch von ihren Ämtern enthoben. Mittlerweile werden von der FZB wahre Musicalszenen oder Theaterakte zu diesem Rathaussturm aufgeführt, die jährlich eine Vielzahl von Zuschauern am Vormittag des rußigen Freitags begeisten. 1993 wurden viele Anstrengungen unternommen, um Pforzen über die Grenzen der näheren Umgebung hinaus noch bekannter zu machen. So fand in Kaufbeuren ein Gardetreffen statt, an dem selbstverständlich das Prinzenpaar, die Prinzengarde und der Narrenrat teilnahmen. Als Pechteln verkleidet setzte der Narrenrat in Bad Wörishofen einen Narrenbaum. Dies war zugleich der erste Fernsehauftritt der FZB.

Die Fastnachtszunft Burgenstadl ist auch im Sommer aktiv: Seit 1993 gibt es alle vier Jahre ein Ritterfest

Neuland betrat die Fastnachtszunft mit der Ausrichtung eines Ritterfestes im Sommer 1993. Eine Burgkulisse wurde angefertigt und aufgebaut. Bei schönstem Wetter kamen zahlreiche Besucher, um sich an Spanferkel und Bier vom Faß zu laben. Der Einmarsch der Pforzener Ritter in voller Kriegsmontur begeisterte das Publikum. Seither wird das Ritterfest auf dem Burgenstadl alle vier Jahre durchgeführt.